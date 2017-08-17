Пообіцяли винагороду за кращий відеоролик про Ковель

У Ковелі оголосили конкурс на кращий презентаційний відеоролик про місто.Про це повідомили у Ковельській міськраді.«Запрошуємо всіх творчих людей, молодь, студентство, просто ковельчан, які люблять своє місто, спробувати показати всю його красу і неповторність, відзнявши промоційний відеоролик про Ковель», - йдеться в повідомленні.До 15 червня можна подати свої роботи - відео до трьох хвилин. Автори найкращих матеріалів будуть відзначені преміями.Переможці та призери отримують Диплом та грошову винагороду:І місце - 5 тисяч гривень;ІІ місце – 3 тисячі гривень;ІІІ місце – 2 тисячі гривень.Офіційне нагородження відбудеться у рамках відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права (1 липня 2018 року).