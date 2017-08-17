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Пообіцяли винагороду за кращий відеоролик про Ковель

Пообіцяли винагороду за кращий відеоролик про Ковель
У Ковелі оголосили конкурс на кращий презентаційний відеоролик про місто.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

«Запрошуємо всіх творчих людей, молодь, студентство, просто ковельчан, які люблять своє місто, спробувати показати всю його красу і неповторність, відзнявши промоційний відеоролик про Ковель», - йдеться в повідомленні.

До 15 червня можна подати свої роботи - відео до трьох хвилин. Автори найкращих матеріалів будуть відзначені преміями.

Переможці та призери отримують Диплом та грошову винагороду:

І місце - 5 тисяч гривень;
ІІ місце – 3 тисячі гривень;
ІІІ місце – 2 тисячі гривень.

Офіційне нагородження відбудеться у рамках відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права (1 липня 2018 року).

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Теги: відео, Ковель
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