Пообіцяли винагороду за кращий відеоролик про Ковель
Сьогодні, 22:56
У Ковелі оголосили конкурс на кращий презентаційний відеоролик про місто.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
«Запрошуємо всіх творчих людей, молодь, студентство, просто ковельчан, які люблять своє місто, спробувати показати всю його красу і неповторність, відзнявши промоційний відеоролик про Ковель», - йдеться в повідомленні.
До 15 червня можна подати свої роботи - відео до трьох хвилин. Автори найкращих матеріалів будуть відзначені преміями.
Переможці та призери отримують Диплом та грошову винагороду:
І місце - 5 тисяч гривень;
ІІ місце – 3 тисячі гривень;
ІІІ місце – 2 тисячі гривень.
Офіційне нагородження відбудеться у рамках відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права (1 липня 2018 року).
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
«Запрошуємо всіх творчих людей, молодь, студентство, просто ковельчан, які люблять своє місто, спробувати показати всю його красу і неповторність, відзнявши промоційний відеоролик про Ковель», - йдеться в повідомленні.
До 15 червня можна подати свої роботи - відео до трьох хвилин. Автори найкращих матеріалів будуть відзначені преміями.
Переможці та призери отримують Диплом та грошову винагороду:
І місце - 5 тисяч гривень;
ІІ місце – 3 тисячі гривень;
ІІІ місце – 2 тисячі гривень.
Офіційне нагородження відбудеться у рамках відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права (1 липня 2018 року).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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