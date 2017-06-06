Очевидець розповів про подробиці лиха в Боголюбах
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31-річний волинянин зламав шию у ставку, де купання, а тим паче стрибки у воду, заборонені.
Трагедія трапилась у зоні відпочинку біля села Боголюби Луцького району, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, у суботу, 2 червня, у мілкий ставок стрибнув 31-річний волинянин. Він вдарився головою об дно та зламав шию.
Цікаво, що у цьому ставку купатись взагалі заборонено. Це вказано на кількох табличках на території зони відпочинку. Ще одна, яка розташована біля пірсу, говорить про заборону стрибків у воду.
«Підійшов один дядько, я був тут на озері. Він спитав, чи глибоко. Я сказав, що дуже мілко і навіть показав. Але він з розбігу стрибнув головою вниз і вдарився. Дві хвилини десь пробув у воді, а потім його витягнули. Він говорив, але рухатись не міг», - каже місцевий 11-річний хлопчик Денис Марчук.
Нейрохірург Луцької міської клінічної лікарні Євгеній Вольга каже, що стан хворого стабільно важкий. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Чи буде чоловік паралізований, лікарі не беруться прогнозувати.
Однак кажуть, такі травми нерідко призводять до важкої інвалідності, а то й смерті. За рік до міської лікарні потрапляє близько десяти хворих з подібними пошкодженнями шиї.
Сім’я чоловіка, який травмувався під час відпочинку на ставку в Боголюбах Луцького району, потребує фінансової допомоги.
Номер картки: 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна)
Номери телефонів: (095) 481-02-30 (дружина Оля), (050) 695-69-29 (сестра Наталя).
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Трагедія трапилась у зоні відпочинку біля села Боголюби Луцького району, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, у суботу, 2 червня, у мілкий ставок стрибнув 31-річний волинянин. Він вдарився головою об дно та зламав шию.
Цікаво, що у цьому ставку купатись взагалі заборонено. Це вказано на кількох табличках на території зони відпочинку. Ще одна, яка розташована біля пірсу, говорить про заборону стрибків у воду.
«Підійшов один дядько, я був тут на озері. Він спитав, чи глибоко. Я сказав, що дуже мілко і навіть показав. Але він з розбігу стрибнув головою вниз і вдарився. Дві хвилини десь пробув у воді, а потім його витягнули. Він говорив, але рухатись не міг», - каже місцевий 11-річний хлопчик Денис Марчук.
Нейрохірург Луцької міської клінічної лікарні Євгеній Вольга каже, що стан хворого стабільно важкий. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Чи буде чоловік паралізований, лікарі не беруться прогнозувати.
Однак кажуть, такі травми нерідко призводять до важкої інвалідності, а то й смерті. За рік до міської лікарні потрапляє близько десяти хворих з подібними пошкодженнями шиї.
Сім’я чоловіка, який травмувався під час відпочинку на ставку в Боголюбах Луцького району, потребує фінансової допомоги.
Номер картки: 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна)
Номери телефонів: (095) 481-02-30 (дружина Оля), (050) 695-69-29 (сестра Наталя).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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