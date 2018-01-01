Аварія на Волині: ВАЗ врізався у вантажівку
Сьогодні, 08:00
Працівники поліції розшукують водія автомобіля ВАЗ, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Шацьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
ДТП сталася в Шацьку поблизу Шацького УДЛГ (лісництва). Водій автомобіля ВАЗ 2107 синього кольору, виїжджаючи на головну дорогу не надав перевазі в русі вантажному автомобілю ЛДВ. Унаслідок цього трапилося зіткнення. Винуватець зник із місця ДТП.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.
«Якщо громадяни були свідками даної пригоди або володіють інформацією стосовно водія чи автомобіля ВАЗ 2107 (сімка) синього, або темно-синього кольору, з пошкодженою задньою правою частиною транспортного засобу, просимо повідомити поліцію за тел.: 20-4-64, моб. 050-48-45-266, або 102)», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
ДТП сталася в Шацьку поблизу Шацького УДЛГ (лісництва). Водій автомобіля ВАЗ 2107 синього кольору, виїжджаючи на головну дорогу не надав перевазі в русі вантажному автомобілю ЛДВ. Унаслідок цього трапилося зіткнення. Винуватець зник із місця ДТП.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.
«Якщо громадяни були свідками даної пригоди або володіють інформацією стосовно водія чи автомобіля ВАЗ 2107 (сімка) синього, або темно-синього кольору, з пошкодженою задньою правою частиною транспортного засобу, просимо повідомити поліцію за тел.: 20-4-64, моб. 050-48-45-266, або 102)», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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