На водоймах Волині – 6 смертей за тиждень





Про це розповів начальник сектору обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров, - передає



З його слів, основними причинами загибелі людей на воді є порушення правил безпеки, відпочинок на невпорядкованих пляжах, де немає рятувальників, та купання в нетверезому стані.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише упродовж одного тижня на водоймах Волинської області потонуло шестеро людей.Про це розповів начальник сектору обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, - передає ВРД НСТУ З його слів, основними причинами загибелі людей на воді є порушення правил безпеки, відпочинок на невпорядкованих пляжах, де немає рятувальників, та купання в нетверезому стані.

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