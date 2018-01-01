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На водоймах Волині – 6 смертей за тиждень

На водоймах Волині – 6 смертей за тиждень
Лише упродовж одного тижня на водоймах Волинської області потонуло шестеро людей.

Про це розповів начальник сектору обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров, - передає ВРД НСТУ.

З його слів, основними причинами загибелі людей на воді є порушення правил безпеки, відпочинок на невпорядкованих пляжах, де немає рятувальників, та купання в нетверезому стані.



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Теги: смерть, Волинь
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