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Триває конфлікт навколо держпідприємства під Луцьком

Триває конфлікт навколо держпідприємства під Луцьком
У селі Баківці Луцького району триває конфлікт навколо ДП «Дослідне господарство «Перемога».

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

На початку травня Національна академія аграрних наук України оголосила конкурс на посаду директора державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога», що у селі Баківці Луцького району.

У конкурсі переміг Володимир Колодійчук, який на новій посаді повинен змінити попереднього керівника Олега Яворського.

Коли новий директор держпідприємства «Перемога» прийшов на своє робоче місце, невідомі, які назвалися охоронною структурою, не пустили його.

Про подробиці конфлікту – у відео.



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Теги: конфлікт, Волинь
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