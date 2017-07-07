Триває конфлікт навколо держпідприємства під Луцьком





Про це повідомляє



На початку травня Національна академія аграрних наук України оголосила конкурс на посаду директора державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога», що у селі Баківці Луцького району.



У конкурсі переміг Володимир Колодійчук, який на новій посаді повинен змінити попереднього керівника Олега Яворського.



Коли новий директор держпідприємства «Перемога» прийшов на своє робоче місце, невідомі, які назвалися охоронною структурою, не пустили його.



Про подробиці конфлікту – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Баківці Луцького району триває конфлікт навколо ДП «Дослідне господарство «Перемога».Про це повідомляє ВРД НСТУ На початку травня Національна академія аграрних наук України оголосила конкурс на посаду директора державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога», що у селі Баківці Луцького району.У конкурсі переміг, який на новій посаді повинен змінити попереднього керівникаКоли новий директор держпідприємства «Перемога» прийшов на своє робоче місце, невідомі, які назвалися охоронною структурою, не пустили його.Про подробиці конфлікту – у відео.

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