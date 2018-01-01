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Лучани розкритикували якість міських маршруток

Лучани розкритикували якість міських маршруток
Із 25 травня лучани платять за проїзд у міських маршрутках - 5 гривень. Таке рішення підтримала більшість членів виконкому Луцькради.

Більшість опитаних 12 каналом лучан нарікають, що після підняття ціни проїзду у міских маршрутках до 5 гривень якість послуг не покращала, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

З 25 травня лучани платять за проїзд у міських маршрутках 5 гривень. Таке рішення ухвалила луцька влада, зважаючи на прохання перевізників. Ті переконували, що працюють у збиток.

Аби мотивувати їх покращувати якість перевезення, депутати підписали з транспортниками меморандум про співпрацю. Документ передбачає щорічне оновлення 10% рухомого складу, обов’язкове озвучування зупинкок, дотримуватися графіків руху, слідкувати за чистотою у транспорті, поведінкою водіїв і не тільки.

Утім, лучани і далі незадоволені якістю послуг:

Олександр: «Припустимо, якщо ти в Варшаві заходиш в маршрутне таксі, автобуси.Ти заходиш і там холодно, навіть літом, а тут заходиш і просто вмираєш».

Світлана: «Вони їздять зазвичай як хочуть, на якій швидкості хочуть і хамське відношення водіїв, воно як було так і залишилось».

Людмила: «Збільшили вартість бо все подорожчало: бензин і так далі. Мусимо платити на гривню більше, що ж лишається. Може й воно буде до кращого, будемо надіятися».

Валентина: «Ви знаєте, якість не покращилась.Минулого року я приїжджала сюди як гість, і тоді також ціна збільшилась. Якості як не було, так і немає».

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Теги: маршрутка, Луцьк
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