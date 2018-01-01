Лучани розкритикували якість міських маршруток

платять за проїзд у міських маршрутках - 5 гривень. Таке рішення підтримала більшість членів виконкому Луцькради.



Більшість опитаних 12 каналом лучан нарікають, що після підняття ціни проїзду у міских маршрутках до 5 гривень якість послуг не покращала, - повідомляє інтернет-видання



З 25 травня лучани платять за проїзд у міських маршрутках 5 гривень. Таке рішення ухвалила луцька влада, зважаючи на прохання перевізників. Ті переконували, що працюють у збиток.



Аби мотивувати їх покращувати якість перевезення, депутати підписали з транспортниками меморандум про співпрацю. Документ передбачає щорічне оновлення 10% рухомого складу, обов’язкове озвучування зупинкок, дотримуватися графіків руху, слідкувати за чистотою у транспорті, поведінкою водіїв і не тільки.



Утім, лучани і далі незадоволені якістю послуг:



Олександр: «Припустимо, якщо ти в Варшаві заходиш в маршрутне таксі, автобуси.Ти заходиш і там холодно, навіть літом, а тут заходиш і просто вмираєш».



Світлана: «Вони їздять зазвичай як хочуть, на якій швидкості хочуть і хамське відношення водіїв, воно як було так і залишилось».



Людмила: «Збільшили вартість бо все подорожчало: бензин і так далі. Мусимо платити на гривню більше, що ж лишається. Може й воно буде до кращого, будемо надіятися».



Валентина: «Ви знаєте, якість не покращилась.Минулого року я приїжджала сюди як гість, і тоді також ціна збільшилась. Якості як не було, так і немає».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 25 травня лучаниу міських маршрутках - 5 гривень. Таке рішення підтримала більшість членів виконкому Луцькради.Більшість опитаних 12 каналом лучан нарікають, що після підняття ціни проїзду у міских маршрутках до 5 гривень якість послуг не покращала, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 З 25 травня лучани платять за проїзд у міських маршрутках 5 гривень. Таке рішення ухвалила луцька влада, зважаючи на прохання перевізників. Ті переконували, що працюють у збиток.Аби мотивувати їх покращувати якість перевезення, депутати підписали з транспортниками меморандум про співпрацю. Документ передбачає щорічне оновлення 10% рухомого складу, обов’язкове озвучування зупинкок, дотримуватися графіків руху, слідкувати за чистотою у транспорті, поведінкою водіїв і не тільки.Утім, лучани і далі незадоволені якістю послуг:Олександр: «Припустимо, якщо ти в Варшаві заходиш в маршрутне таксі, автобуси.Ти заходиш і там холодно, навіть літом, а тут заходиш і просто вмираєш».Світлана: «Вони їздять зазвичай як хочуть, на якій швидкості хочуть і хамське відношення водіїв, воно як було так і залишилось».Людмила: «Збільшили вартість бо все подорожчало: бензин і так далі. Мусимо платити на гривню більше, що ж лишається. Може й воно буде до кращого, будемо надіятися».Валентина: «Ви знаєте, якість не покращилась.Минулого року я приїжджала сюди як гість, і тоді також ціна збільшилась. Якості як не було, так і немає».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію