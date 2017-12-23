Видовищні навчання авіації біля Волині. ВІДЕО





Про це повідомляє



Авіація вдосконалює свою майстерність в небі над рівненським полігоном.



Близько сотні льотчиків з 4 бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4 гвинтокрилів.



У небо здіймають МІ-24 та МІ-8: усе треба зробити швидко й точно аби знищити умовного противника.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У небі над рівненським полігоном тривають навчання військової авіації.Про це повідомляє ВРД НСТУ Авіація вдосконалює свою майстерність в небі над рівненським полігоном.Близько сотні льотчиків з 4 бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4 гвинтокрилів.У небо здіймають МІ-24 та МІ-8: усе треба зробити швидко й точно аби знищити умовного противника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію