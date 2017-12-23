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Видовищні навчання авіації біля Волині. ВІДЕО

Видовищні навчання авіації біля Волині. ВІДЕО
У небі над рівненським полігоном тривають навчання військової авіації.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Авіація вдосконалює свою майстерність в небі над рівненським полігоном.

Близько сотні льотчиків з 4 бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4 гвинтокрилів.

У небо здіймають МІ-24 та МІ-8: усе треба зробити швидко й точно аби знищити умовного противника.



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Теги: авіація
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