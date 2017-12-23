Видовищні навчання авіації біля Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
У небі над рівненським полігоном тривають навчання військової авіації.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Авіація вдосконалює свою майстерність в небі над рівненським полігоном.
Близько сотні льотчиків з 4 бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4 гвинтокрилів.
У небо здіймають МІ-24 та МІ-8: усе треба зробити швидко й точно аби знищити умовного противника.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Авіація вдосконалює свою майстерність в небі над рівненським полігоном.
Близько сотні льотчиків з 4 бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4 гвинтокрилів.
У небо здіймають МІ-24 та МІ-8: усе треба зробити швидко й точно аби знищити умовного противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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