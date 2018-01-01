Лучанка обурилася відповіддю «бездушного кавалера»
Сьогодні, 00:30
Лучанка Аліна Кондратюк опублікувала історію, як у Львівському аеропорту юнак відмовився їй допомогти.
Про це дівчина написала у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Вчора у Львівському аеропорту хлопець відмовився допомогти мені та доньці викликати таксі. Аргумент: він мене не знає, а раптом у мене зі службою будуть проблеми.. Уявляєте?! 22.00 год, багаж, 4-річна донька поруч», - обурилася вона.
Аліна Кондратюк переповіла, як розгорталися події: «Підходжу до хлопця з кудряшками і рудоволосої дівчини, прошу допомогти викликати таксі, адже мій стартовий недійсний уже в Україні. Він холоднокровно відшив прохання».
«Мені так стало соромно за нього, сама не знаю, чому. Вибачилась навіть і пішла собі. Думаю, я б такого кавалера після аналогічної ситуації не захотіла б бачити у своєму житті. А ви? Чи це нормальна ситуація і ви вчинили б так же?! Мені дуже тяжко зрозуміти мотиви того юнака і я обурена, бо вважаю такі вчинки - бездушні!» - йдеться в дописі.
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Про це дівчина написала у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Вчора у Львівському аеропорту хлопець відмовився допомогти мені та доньці викликати таксі. Аргумент: він мене не знає, а раптом у мене зі службою будуть проблеми.. Уявляєте?! 22.00 год, багаж, 4-річна донька поруч», - обурилася вона.
Аліна Кондратюк переповіла, як розгорталися події: «Підходжу до хлопця з кудряшками і рудоволосої дівчини, прошу допомогти викликати таксі, адже мій стартовий недійсний уже в Україні. Він холоднокровно відшив прохання».
«Мені так стало соромно за нього, сама не знаю, чому. Вибачилась навіть і пішла собі. Думаю, я б такого кавалера після аналогічної ситуації не захотіла б бачити у своєму житті. А ви? Чи це нормальна ситуація і ви вчинили б так же?! Мені дуже тяжко зрозуміти мотиви того юнака і я обурена, бо вважаю такі вчинки - бездушні!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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