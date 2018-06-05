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У Києві чоловік стрибнув з мосту і потрапив під авто. ФОТО (18+)

У Києві чоловік стрибнув з мосту і потрапив під авто. ФОТО (18+)
У Києві 4 червня чоловік загинув, стрибнувши з мосту на Парковій дорозі.

Подія трапилася приблизно о 21.50, повідомляють Факти ICTV.

Загиблому близько 35 років. Людина зістрибнула зі шляхопроводу над Парковою алеєю, приземлившись прямо перед проїжджаючим Volkswagen Caddy. Водій не встиг загальмувати і переїхав її. Лікарі швидкої допомоги деякий час намагалися врятувати чоловіка, але той помер на місці.

На мосту виявили рюкзак загиблого, у ньому знаходилися документи, що підтверджують його особу.

«Варто відзначити, що вхід на шляхопровід закритий, тому, як загиблому вдалося на нього пробратися – невідомо. Причину, за якої людина зважилася зробити крок униз, також поки не встановлено. На місці працювала «швидка» і патрульна поліція», – йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, трагедія, Київ
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