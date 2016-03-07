«Холостяк» зізнався, що зробив неправильний вибір у фіналі шоу
Сьогодні, 09:24
Учасник шоу «Холостяк» Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.
Про це пише Сегодня.
Після завершення восьмого сезону проекту Холостяк Рожден Анусі відповів на кілька запитань глядачів, зазначивши, що зробив неправильний вибір в фіналі.
Співака запитали, чи була така дівчина, яку ти побачив на першій вечірці і зрозумів, що вона як мінімум буде в фіналі.
«Так, – відповів Рожден. – Галинка. Я відразу знав, що вона буде в фіналі».
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Також співака запитали: на його думку, чи зробив він правильний вибір в фіналі, на що він відповів: «Думаю, що ні, потрібно було вибрати Галинку, однозначно, так».
«Мені завжди здавалося, що вона дивовижна, скромна і вихована дівчина. Спочатку здавалося, що вона була милою і соромливою, хоча може не завжди соромливою», – розповів Рожден.
Також колишній Холостяк зізнався, що йому дуже сподобалося його побачення з Галею в Єгипті і що він би з радістю його повторив.
Нагадаємо, вже стали відомі претенденти на звання Холостяка в наступному дев'ятому сезоні шоу. Після фінального пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» стало відомо, як склалася доля головних героїв проекту – Рождена Анусі і його обраниці Іванни.
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Про це пише Сегодня.
Після завершення восьмого сезону проекту Холостяк Рожден Анусі відповів на кілька запитань глядачів, зазначивши, що зробив неправильний вибір в фіналі.
Співака запитали, чи була така дівчина, яку ти побачив на першій вечірці і зрозумів, що вона як мінімум буде в фіналі.
«Так, – відповів Рожден. – Галинка. Я відразу знав, що вона буде в фіналі».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою
Також співака запитали: на його думку, чи зробив він правильний вибір в фіналі, на що він відповів: «Думаю, що ні, потрібно було вибрати Галинку, однозначно, так».
«Мені завжди здавалося, що вона дивовижна, скромна і вихована дівчина. Спочатку здавалося, що вона була милою і соромливою, хоча може не завжди соромливою», – розповів Рожден.
Також колишній Холостяк зізнався, що йому дуже сподобалося його побачення з Галею в Єгипті і що він би з радістю його повторив.
Нагадаємо, вже стали відомі претенденти на звання Холостяка в наступному дев'ятому сезоні шоу. Після фінального пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» стало відомо, як склалася доля головних героїв проекту – Рождена Анусі і його обраниці Іванни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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