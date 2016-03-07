«Холостяк» зізнався, що зробив неправильний вибір у фіналі шоу

Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.



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Після завершення восьмого сезону проекту Холостяк Рожден Анусі відповів на кілька запитань глядачів, зазначивши, що зробив неправильний вибір в фіналі.



Співака запитали, чи була така дівчина, яку ти побачив на першій вечірці і зрозумів, що вона як мінімум буде в фіналі.



«Так, – відповів Рожден. – Галинка. Я відразу знав, що вона буде в фіналі».



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Також співака запитали: на його думку, чи зробив він правильний вибір в фіналі, на що він відповів: «Думаю, що ні, потрібно було вибрати Галинку, однозначно, так».



«Мені завжди здавалося, що вона дивовижна, скромна і вихована дівчина. Спочатку здавалося, що вона була милою і соромливою, хоча може не завжди соромливою», – розповів Рожден.



Також колишній Холостяк зізнався, що йому дуже сподобалося його побачення з Галею в Єгипті і що він би з радістю його повторив.



Нагадаємо, вже стали відомі претенденти на звання Холостяка в наступному дев'ятому сезоні шоу. Після фінального пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» стало відомо, як склалася доля головних героїв проекту – Рождена Анусі і його обраниці Іванни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасник шоу «Холостяк»шкодує, що обрав лучанкуу фіналі проекту.Про це пише Сегодня Після завершення восьмого сезону проекту Холостяк Рожден Анусі відповів на кілька запитань глядачів, зазначивши, щоСпівака запитали, чи була така дівчина, яку ти побачив на першій вечірці і зрозумів, що вона як мінімум буде в фіналі.«Так, – відповів Рожден. – Галинка. Я відразу знав, що вона буде в фіналі».Також співака запитали: на його думку, чи зробив він правильний вибір в фіналі, на що він відповів: «Думаю, що ні, потрібно було вибрати Галинку, однозначно, так».«Мені завжди здавалося, що вона дивовижна, скромна і вихована дівчина. Спочатку здавалося, що вона була милою і соромливою, хоча може не завжди соромливою», – розповів Рожден.Також колишній Холостяк зізнався, що йому дуже сподобалося його побачення з Галею в Єгипті і що він би з радістю його повторив.Нагадаємо, вже стали відомі претенденти на звання Холостяка в наступному дев'ятому сезоні шоу. Після фінального пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» стало відомо, як склалася доля головних героїв проекту – Рождена Анусі і його обраниці Іванни.

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