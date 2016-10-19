Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса
Сьогодні, 09:40
На Волині судитимуть служителя Феміди, якого звинувачують у незаконному звільненні з-під варти громадянина Республіки Білорусь.
Про це повідомив волинський прокурор Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.
Прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про постановлення суддею Луцького міськрайонного суду області завідомо неправосудної ухвали (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 375 КК України).
Як зазначив прокурор, своєю ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь, що призвело до прогнозованого його переховування від правоохоронних органів Білорусі, а також підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах.
Невдовзі служитель Феміди постане перед судом, який визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив волинський прокурор Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.
Прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про постановлення суддею Луцького міськрайонного суду області завідомо неправосудної ухвали (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 375 КК України).
Як зазначив прокурор, своєю ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь, що призвело до прогнозованого його переховування від правоохоронних органів Білорусі, а також підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах.
Невдовзі служитель Феміди постане перед судом, який визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:09
Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса
Сьогодні, 09:40
«Холостяк» зізнався, що зробив неправильний вибір у фіналі шоу
Сьогодні, 09:24