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Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса

Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса
На Волині судитимуть служителя Феміди, якого звинувачують у незаконному звільненні з-під варти громадянина Республіки Білорусь.

Про це повідомив волинський прокурор Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.

Прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про постановлення суддею Луцького міськрайонного суду області завідомо неправосудної ухвали (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 375 КК України).

Як зазначив прокурор, своєю ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь, що призвело до прогнозованого його переховування від правоохоронних органів Білорусі, а також підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Невдовзі служитель Феміди постане перед судом, який визначить йому міру покарання.

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Теги: суддя, суд, Волинь, Луцьк, Киричук
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