Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса

На Волині судитимуть служителя Феміди, якого звинувачують у незаконному звільненні з-під варти громадянина Республіки Білорусь.Про це повідомив волинський прокурорна своїй сторінці у Facebook.Прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про постановлення суддею Луцького міськрайонного суду області завідомо неправосудної ухвали (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 375 КК України).Як зазначив прокурор, своєю ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь, що призвело до прогнозованого його переховування від правоохоронних органів Білорусі, а також підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах.Невдовзі служитель Феміди постане перед судом, який визначить йому міру покарання.