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Готувала їжу і заснула: у Володимирі жінка ледве не спалила квартиру

Готувала їжу і заснула: у Володимирі жінка ледве не спалила квартиру
У Володимирі-Волинському пожежники ліквідували задимленість у квартирі пенсіонерки.

Інцидент трапився у понеділок, 4 червня, - пише Район.Володимир-Волинський.

Як повідомив начальник рятувальної частини у місті Володимирі-Волинському Віктор Воробйов, загорання в будинку не сталося, пожежники лише ліквідували задимленість в квартирі і допомогли літній жінці вибратись на свіже повітря.

Ймовірніше за все, пенсіонерка поставила готуватися їжу та заснула.

Як повідомили рятувальники, внаслідок задимлення ніхто в будинку не постраждав.

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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