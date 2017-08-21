Готувала їжу і заснула: у Володимирі жінка ледве не спалила квартиру





Інцидент трапився у понеділок, 4 червня, - пише



Як повідомив начальник рятувальної частини у місті Володимирі-Волинському Віктор Воробйов, загорання в будинку не сталося, пожежники лише ліквідували задимленість в квартирі і допомогли літній жінці вибратись на свіже повітря.



Ймовірніше за все, пенсіонерка поставила готуватися їжу та заснула.



Як повідомили рятувальники, внаслідок задимлення ніхто в будинку не постраждав.

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