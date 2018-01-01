На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:09
На трасі Ковель-Київ автомобілем Audi біля урочища «Глина» був збитий лось.
На місце події виїжджали працівники патрульної поліції Луцька, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Як відомо, лось занесений до Червоної книги України.
ДП «Маневицьке лісове господарство» звернулося з офіційною заявою до працівників правоохоронних органів за фактом загибелі тварини та щодо факту зникнення винуватця ДТП з місця пригоди.
УВАГА! ФОТО 18+
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На місце події виїжджали працівники патрульної поліції Луцька, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Як відомо, лось занесений до Червоної книги України.
ДП «Маневицьке лісове господарство» звернулося з офіційною заявою до працівників правоохоронних органів за фактом загибелі тварини та щодо факту зникнення винуватця ДТП з місця пригоди.
УВАГА! ФОТО 18+
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Коментарі 1
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