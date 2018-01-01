На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+





На місце події виїжджали працівники патрульної поліції Луцька, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Як відомо, лось занесений до Червоної книги України.



ДП «Маневицьке лісове господарство» звернулося з офіційною заявою до працівників правоохоронних органів за фактом загибелі тварини та щодо факту зникнення винуватця ДТП з місця пригоди.



УВАГА! ФОТО 18+





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Ковель-Київ автомобілем Audi біля урочища «Глина» був збитий лось.На місце події виїжджали працівники патрульної поліції Луцька, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Як відомо, лось занесений до Червоної книги України.ДП «Маневицьке лісове господарство» звернулося з офіційною заявою до працівників правоохоронних органів за фактом загибелі тварини та щодо факту зникнення винуватця ДТП з місця пригоди.

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