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На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+

На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+
На трасі Ковель-Київ автомобілем Audi біля урочища «Глина» був збитий лось.

На місце події виїжджали працівники патрульної поліції Луцька, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Як відомо, лось занесений до Червоної книги України.

ДП «Маневицьке лісове господарство» звернулося з офіційною заявою до працівників правоохоронних органів за фактом загибелі тварини та щодо факту зникнення винуватця ДТП з місця пригоди.

УВАГА! ФОТО 18+

На Волині Audi збило лося. ФОТО 18+

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Теги: лось, Червона книга, Волинь, аварія
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