Смуга перешкод: на проспекті у Луцьку просять облаштувати з’їзди з тротуарів для візочків





Про це йдеться у Богдан Ворон.



"Наразі одна з центральних вулиць міста являє собою смугу перешкод для тих, хто рухається по ній з дитячим візочком. Важко уявити, як по ній може пересуватися людина з обмеженими можливостями такою вулицею: з'їзди з тротуарів на дорогу відсутні, бордюри розбиті, є ями", - йдеться у петиції.



Окрім того, автор петиції додає, що підприємці облаштували клаптики тротуарів поруч зі своїми закладами, що також створює дискомфорт через наявність грубих стиків, водостоків, підвищень і понижень.



Петицію зареєстрували 5 червня, тож для того, аби віддати за неї голос, є ще 14 днів.



Зображення - ілюстративне.







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