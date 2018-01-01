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Смуга перешкод: на проспекті у Луцьку просять облаштувати з’їзди з тротуарів для візочків

Смуга перешкод: на проспекті у Луцьку просять облаштувати з’їзди з тротуарів для візочків
У Луцьку просять облаштувати з'їзди з тротуарів на дорогу для візочків на непарній стороні проспекту Грушевського або зробити підвищені пішоходні переходи для комфортного пересування людей з дітьми на візках та людей з особливими потребами.

Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував лучанин Богдан Ворон.

"Наразі одна з центральних вулиць міста являє собою смугу перешкод для тих, хто рухається по ній з дитячим візочком. Важко уявити, як по ній може пересуватися людина з обмеженими можливостями такою вулицею: з'їзди з тротуарів на дорогу відсутні, бордюри розбиті, є ями", - йдеться у петиції.

Окрім того, автор петиції додає, що підприємці облаштували клаптики тротуарів поруч зі своїми закладами, що також створює дискомфорт через наявність грубих стиків, водостоків, підвищень і понижень.

Петицію зареєстрували 5 червня, тож для того, аби віддати за неї голос, є ще 14 днів.

Зображення - ілюстративне.



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Теги: петиція, Богдан Ворон, візочки, Луцьк
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