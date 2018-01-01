Смуга перешкод: на проспекті у Луцьку просять облаштувати з’їзди з тротуарів для візочків
Сьогодні, 10:10
У Луцьку просять облаштувати з'їзди з тротуарів на дорогу для візочків на непарній стороні проспекту Грушевського або зробити підвищені пішоходні переходи для комфортного пересування людей з дітьми на візках та людей з особливими потребами.
Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував лучанин Богдан Ворон.
"Наразі одна з центральних вулиць міста являє собою смугу перешкод для тих, хто рухається по ній з дитячим візочком. Важко уявити, як по ній може пересуватися людина з обмеженими можливостями такою вулицею: з'їзди з тротуарів на дорогу відсутні, бордюри розбиті, є ями", - йдеться у петиції.
Окрім того, автор петиції додає, що підприємці облаштували клаптики тротуарів поруч зі своїми закладами, що також створює дискомфорт через наявність грубих стиків, водостоків, підвищень і понижень.
Петицію зареєстрували 5 червня, тож для того, аби віддати за неї голос, є ще 14 днів.
Зображення - ілюстративне.
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Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував лучанин Богдан Ворон.
"Наразі одна з центральних вулиць міста являє собою смугу перешкод для тих, хто рухається по ній з дитячим візочком. Важко уявити, як по ній може пересуватися людина з обмеженими можливостями такою вулицею: з'їзди з тротуарів на дорогу відсутні, бордюри розбиті, є ями", - йдеться у петиції.
Окрім того, автор петиції додає, що підприємці облаштували клаптики тротуарів поруч зі своїми закладами, що також створює дискомфорт через наявність грубих стиків, водостоків, підвищень і понижень.
Петицію зареєстрували 5 червня, тож для того, аби віддати за неї голос, є ще 14 днів.
Зображення - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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