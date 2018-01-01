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День глядача в Premier City*

День глядача в Premier City*
Вівторок – День Глядача у кінотеатрі PremierCity.

Дивіться кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50грн. В тому числі і прем’єрні фільми!

Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!

День глядача в Premier City*

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Теги: ПортCity
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Сьогодні, 20:58
 0
У двох селах на Волині встановили нові автозупинки
Сьогодні, 20:28
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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 червня
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 0
У Чорнобильській зоні – пожежа
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