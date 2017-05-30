Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років





Інцидент трапився у ніч на вівторок, 5 червня, - повідомили у прес-службі поліції Волині.



Під час застілля виникла сварка, в ході якої ковельчанка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Постраждалий помер на місці інциденту.



Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 33-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок травм чоловік помер.Інцидент трапився у ніч на вівторок, 5 червня, - повідомили у прес-службі поліції Волині.Під час застілля виникла сварка, в ході якої ковельчанка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Постраждалий помер на місці інциденту.Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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