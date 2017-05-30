вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років

Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
У Ковелі 33-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок травм чоловік помер.

Інцидент трапився у ніч на вівторок, 5 червня, - повідомили у прес-службі поліції Волині.

Під час застілля виникла сварка, в ході якої ковельчанка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Постраждалий помер на місці інциденту.

Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, ніж, Ковель, в'язниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Землю під Завокзальним ринком віддали комунальному підприємству «Луцькі ринки»
Сьогодні, 11:13
Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів
Сьогодні, 10:57
Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
Сьогодні, 10:50
На Волині понад 200 дітей-сиріт не мають житла
Сьогодні, 10:45
В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Волинянка вбила ножем свого чоловіка Волинянка вбила ножем свого чоловіка
01 березень, 15:06
Через новорічну різанину волинянин 5 років проведе у в’язниці Через новорічну різанину волинянин 5 років проведе у в’язниці
30 травень, 2017, 12:14
Судитимуть волинянина, через якого осиротіли троє дітей Судитимуть волинянина, через якого осиротіли троє дітей
24 березень, 2017, 15:53
Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину
13 лютий, 2017, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть збудувати ще одну церкву
Сьогодні, 11:55
 0
У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку
Сьогодні, 11:52
 0
У Луцьку відключать гарячу воду на двох вулицях
Сьогодні, 11:47
 0
Волонтери роблять більше, ніж ви, - Савченко до чиновників
Сьогодні, 11:30
 0
Ткачук не хоче очолювати земельну комісію Луцькради
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8