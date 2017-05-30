Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
Сьогодні, 10:50
У Ковелі 33-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок травм чоловік помер.
Інцидент трапився у ніч на вівторок, 5 червня, - повідомили у прес-службі поліції Волині.
Під час застілля виникла сварка, в ході якої ковельчанка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Постраждалий помер на місці інциденту.
Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у ніч на вівторок, 5 червня, - повідомили у прес-службі поліції Волині.
Під час застілля виникла сварка, в ході якої ковельчанка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Постраждалий помер на місці інциденту.
Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів
Сьогодні, 10:57
Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
Сьогодні, 10:50
На Волині понад 200 дітей-сиріт не мають житла
Сьогодні, 10:45