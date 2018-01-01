Землю під Завокзальним ринком віддали комунальному підприємству «Луцькі ринки»

Комунальному підприємству «Луцькі ринки» надали в постійне користування ділянку для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1.Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 5 червня.Перед початком сесії секретарповідомив, що є проект рішення, внесений земельною комісією. Він стосується надання КП «Луцькі ринки» в постійне користування земельної ділянки для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1. Йдеться про площу 3, 52 га.Депутатнагадав, що. Тому він поцікавився, що вже зроблено на цій ділянці та які умови і тарифи пропонують підприємцям. Адже нині йдеться про надання КП ще одного великого ринку.«Щоб ми не проголосували і потім не виявилося, що комунальне підприємство проводить роботу, але в недостатній мірі», - додав депутат.Натомість радник міського голови Луцькаповідомив, що тариф ще не встановлений, його обсяг визначать завтра на виконкомі. На «Завокзальному» ж планують «переміряти» торгові площі та прохідні ряди.Депутатзауважив, що йдеться про передачу цілої ділянки площею 3 52 га. Проте на земельній ділянці «Завокзального» є майно облспоживспілки. Тому варто відкоригувати проект рішення, адже у випадку прийняття саме в такому вигляді, його може скасувати суд.Підтримав таку думку й депутат– мовляв, у вказаному проекті є чимало неточностей, які можуть стати підставою для скасування. Мовляв, рішення правильне, та оформлене не так, як годиться адже на ділянці є майно іншої особи.«Це перетворюється в популізм… об’єкт нерухомості чітко прив’язаний до землі фундаментом», -наголосив депутат.Натомістьсказав, що земельна ділянка сформована, її передадуть КП, і в подальшому, якщо треба буде виділити землю під майном спілки, «не буде проблем».Начальник управління земельних ресурсівпідтвердив, що ділянка зареєстрована в реєстрі прав як комунальна власність Луцької міської ради. Тож розпоряджатися нею може сесія. На його думку, саме передача цілої ділянки змусить облспоживспілку звертатися з проханням про поділ ділянки, аби отримати землю під майном.Проте, зрештою, після перерви та обговорень, депутати підтримали ідею передачі землі під «Завокзальним» для «Луцьких ринків» - за проголосували 33 обранці громади.Нагадаємо, під час засідання 30 травня Луцька міська рада в односторонньому порядку вирішила