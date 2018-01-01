Землю під Завокзальним ринком віддали комунальному підприємству «Луцькі ринки»
Сьогодні, 11:13
Комунальному підприємству «Луцькі ринки» надали в постійне користування ділянку для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1.
Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 5 червня.
Перед початком сесії секретар Григорій Пустовіт повідомив, що є проект рішення, внесений земельною комісією. Він стосується надання КП «Луцькі ринки» в постійне користування земельної ділянки для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1. Йдеться про площу 3, 52 га.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що комунальному підприємству вже передали у користування частину ділянки під Старим ринком. Тому він поцікавився, що вже зроблено на цій ділянці та які умови і тарифи пропонують підприємцям. Адже нині йдеться про надання КП ще одного великого ринку.
«Щоб ми не проголосували і потім не виявилося, що комунальне підприємство проводить роботу, але в недостатній мірі», - додав депутат.
Натомість радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив, що тариф ще не встановлений, його обсяг визначать завтра на виконкомі. На «Завокзальному» ж планують «переміряти» торгові площі та прохідні ряди.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що йдеться про передачу цілої ділянки площею 3 52 га. Проте на земельній ділянці «Завокзального» є майно облспоживспілки. Тому варто відкоригувати проект рішення, адже у випадку прийняття саме в такому вигляді, його може скасувати суд.
Підтримав таку думку й депутат Артем Запотоцький – мовляв, у вказаному проекті є чимало неточностей, які можуть стати підставою для скасування. Мовляв, рішення правильне, та оформлене не так, як годиться адже на ділянці є майно іншої особи.
«Це перетворюється в популізм… об’єкт нерухомості чітко прив’язаний до землі фундаментом», -наголосив депутат.
Натомість Євген Ткачук сказав, що земельна ділянка сформована, її передадуть КП, і в подальшому, якщо треба буде виділити землю під майном спілки, «не буде проблем».
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала підтвердив, що ділянка зареєстрована в реєстрі прав як комунальна власність Луцької міської ради. Тож розпоряджатися нею може сесія. На його думку, саме передача цілої ділянки змусить облспоживспілку звертатися з проханням про поділ ділянки, аби отримати землю під майном.
Проте, зрештою, після перерви та обговорень, депутати підтримали ідею передачі землі під «Завокзальним» для «Луцьких ринків» - за проголосували 33 обранці громади.
Нагадаємо, під час засідання 30 травня Луцька міська рада в односторонньому порядку вирішила розірвати договір оренди земельної ділянки площею 35 294 кв.м під ринком «Завокзальний».
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Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 5 червня.
Перед початком сесії секретар Григорій Пустовіт повідомив, що є проект рішення, внесений земельною комісією. Він стосується надання КП «Луцькі ринки» в постійне користування земельної ділянки для обслуговування ринку «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого, 1. Йдеться про площу 3, 52 га.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що комунальному підприємству вже передали у користування частину ділянки під Старим ринком. Тому він поцікавився, що вже зроблено на цій ділянці та які умови і тарифи пропонують підприємцям. Адже нині йдеться про надання КП ще одного великого ринку.
«Щоб ми не проголосували і потім не виявилося, що комунальне підприємство проводить роботу, але в недостатній мірі», - додав депутат.
Натомість радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив, що тариф ще не встановлений, його обсяг визначать завтра на виконкомі. На «Завокзальному» ж планують «переміряти» торгові площі та прохідні ряди.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що йдеться про передачу цілої ділянки площею 3 52 га. Проте на земельній ділянці «Завокзального» є майно облспоживспілки. Тому варто відкоригувати проект рішення, адже у випадку прийняття саме в такому вигляді, його може скасувати суд.
Підтримав таку думку й депутат Артем Запотоцький – мовляв, у вказаному проекті є чимало неточностей, які можуть стати підставою для скасування. Мовляв, рішення правильне, та оформлене не так, як годиться адже на ділянці є майно іншої особи.
«Це перетворюється в популізм… об’єкт нерухомості чітко прив’язаний до землі фундаментом», -наголосив депутат.
Натомість Євген Ткачук сказав, що земельна ділянка сформована, її передадуть КП, і в подальшому, якщо треба буде виділити землю під майном спілки, «не буде проблем».
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала підтвердив, що ділянка зареєстрована в реєстрі прав як комунальна власність Луцької міської ради. Тож розпоряджатися нею може сесія. На його думку, саме передача цілої ділянки змусить облспоживспілку звертатися з проханням про поділ ділянки, аби отримати землю під майном.
Проте, зрештою, після перерви та обговорень, депутати підтримали ідею передачі землі під «Завокзальним» для «Луцьких ринків» - за проголосували 33 обранці громади.
Нагадаємо, під час засідання 30 травня Луцька міська рада в односторонньому порядку вирішила розірвати договір оренди земельної ділянки площею 35 294 кв.м під ринком «Завокзальний».
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Коментарі 2
облспоживспілку "пустили за вітром" ще в 90-х... Будемо сподіватися на краще.
Горгут догрався!!!
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