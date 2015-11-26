Ткачук не хоче очолювати земельну комісію Луцькради

Депутатбільше не хоче очолювати комісію Луцькради із земельних питань.Про це стало відомо під час засідання Луцькради 5 червня.Секретар міськрадирозповів, що депутатвисловив побажання «перейти» зі складу комісії з питань торгівлі і підприємництва до комісії з питань земельних відносин.«Депутат Євген Ткачук висловив бажання скласти повноваження керівника земельної комісії», - повідомив секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Опісля Ткачук розповів, що залишиться працювати в комісії, а Козлюк буде хорошим керівником земельної комісії, бо має досвід роботи.Натомістьзауважив, що невідомо, як має працювати комісія із питань торгівлі, адже там залишається тільки 2 депутати. Натомість депутатпропонував зняти проект рішення, аби переглянути склад комісій, оскільки деякі збираються вкрай рідко.Однак депутати не підтримали пропозицію Данильчука, натомість проголосували за перехід Козлюка до земельної комісії.