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Ткачук не хоче очолювати земельну комісію Луцькради

Ткачук не хоче очолювати земельну комісію Луцькради
Депутат Євгеній Ткачук більше не хоче очолювати комісію Луцькради із земельних питань.

Про це стало відомо під час засідання Луцькради 5 червня.

Секретар міськради Григорій Пустовіт розповів, що депутат Олександр Козлюк висловив побажання «перейти» зі складу комісії з питань торгівлі і підприємництва до комісії з питань земельних відносин.

«Депутат Євген Ткачук висловив бажання скласти повноваження керівника земельної комісії», - повідомив секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Опісля Ткачук розповів, що залишиться працювати в комісії, а Козлюк буде хорошим керівником земельної комісії, бо має досвід роботи.

Натомість Микола Федік зауважив, що невідомо, як має працювати комісія із питань торгівлі, адже там залишається тільки 2 депутати. Натомість депутат Павло Данильчук пропонував зняти проект рішення, аби переглянути склад комісій, оскільки деякі збираються вкрай рідко.

Однак депутати не підтримали пропозицію Данильчука, натомість проголосували за перехід Козлюка до земельної комісії.

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Теги: Луцькрада, комісії, зміни
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