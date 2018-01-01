У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки

До Луцькради подали прохання про надання дозволу на коригування проекту детального плану території житлового масиву «Гнідава» у місті Луцьку, аби зводити там 9-ти поверхові будинки. Однак депутаи наразі не дали дозволу на коригування.Про це стало відомо під час сесії Луцькради 5 червняЙшлося про зміну ПДП у межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів. Мовляв, наразі там заплановані 5-ти поверхові будівництва, однак забудовник хоче зводити 9-ти поверхівки.Тож аби мати можливість принаймні розробити документацію, потрібно внести зміни до проекту детального планування. Лише після його розробки можливі громадські обговорення та лише згодом сесія розгляне можливість затвердження документів будівництва.Однак депутати не підтримали пропозицію щодо надання дозволу на розробку нового ПДП. Мовляв, забудовник мав би детально пояснити, що планує будувати на території.Депутатнаголосив, що у цьому районі можлива лише індивідуальна забудова на 1-2 поверхи, тому 5 поверхів – це максимальна висотність будівель, які можуть зводити у цьому районі.