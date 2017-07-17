Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с.Шистів: вул. Лугова
2. 09:00 – 17:00
Школа, водонапірна башта, сільська рада с.Зоря: вул. Шкільна, 3-11
3. 09:00 – 17:00 Магазин с.Хмелівка: вул. Закарпатська, 25-53, Шкільна
4.09:00 – 17:00
с.Рогожани: вул. Котовського
Іваничівський район
1.9:00-16:30
с.Морозовичі по вул. Північна 41-61, 28А, 38А
2.9:30-17:00
с.Орищі
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146 10:00-12:30
ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-437 с.Липне
КТП-444 ,с.Липне
ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146
КТП-301 с.Липне
КТП-437 с.Липне
вул.Гвардійська,3
КТП-444 ,с.Липне
вул.Шевченка,2-28/парні/,
вул.Шевченка,1-29/непарні/
1 ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146 12:00-15:00 ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-445 Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-445 Липне
вул.1-го Траня
вул.40 Перемоги
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-69 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей". с. Великий Порськ.
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-201 9:00-17:00 ФОП Миронюк В. Ю,
Ковельське МТМО. с. Гредьки.
Локачинський район
1. КТП-160 Л-3 9:00-17:00 ДНЗ с.Войнин вул.Нова,Молодіжна
2. КТП-190 9:00-17:00 ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук
3. КТП-22 Л-2 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь
2 КТП-239 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Заозерне
3. ремонт ПЛ 10:00-17:00 ур.Гряда
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 с.Лахвичі:школа, ФАП, магазини с.Лахвичі, с.Цир (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-396 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Мала Ведмежка.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 11:00-17:00 Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін". с.Гораймівка
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с.Галузія.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 27-35
вул.Шахтарська, 2-4
вул.Св.Володимира, 32-38
вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.
2.9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
3.9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна.
4.9:00-17:00 с.Береськ ДКУ.
Турійський район
1.10:00-17:00
Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, вод.башта, АТС, ГРП, СКЗ, пошта, ТРСТ- магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А – магазин, школа, столова школи, пункт прийому молока с.Кульчин
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с.Шистів: вул. Лугова
2. 09:00 – 17:00
Школа, водонапірна башта, сільська рада с.Зоря: вул. Шкільна, 3-11
3. 09:00 – 17:00 Магазин с.Хмелівка: вул. Закарпатська, 25-53, Шкільна
4.09:00 – 17:00
с.Рогожани: вул. Котовського
Іваничівський район
1.9:00-16:30
с.Морозовичі по вул. Північна 41-61, 28А, 38А
2.9:30-17:00
с.Орищі
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146 10:00-12:30
ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-437 с.Липне
КТП-444 ,с.Липне
ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146
КТП-301 с.Липне
КТП-437 с.Липне
вул.Гвардійська,3
КТП-444 ,с.Липне
вул.Шевченка,2-28/парні/,
вул.Шевченка,1-29/непарні/
1 ПЛ-10 кВ 96-03
(225-02)за ЛР-146 12:00-15:00 ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-445 Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-445 Липне
вул.1-го Траня
вул.40 Перемоги
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-69 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей". с. Великий Порськ.
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-201 9:00-17:00 ФОП Миронюк В. Ю,
Ковельське МТМО. с. Гредьки.
Локачинський район
1. КТП-160 Л-3 9:00-17:00 ДНЗ с.Войнин вул.Нова,Молодіжна
2. КТП-190 9:00-17:00 ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук
3. КТП-22 Л-2 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь
2 КТП-239 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Заозерне
3. ремонт ПЛ 10:00-17:00 ур.Гряда
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 с.Лахвичі:школа, ФАП, магазини с.Лахвичі, с.Цир (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-396 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Мала Ведмежка.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 11:00-17:00 Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін". с.Гораймівка
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с.Галузія.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 27-35
вул.Шахтарська, 2-4
вул.Св.Володимира, 32-38
вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.
2.9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
3.9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна.
4.9:00-17:00 с.Береськ ДКУ.
Турійський район
1.10:00-17:00
Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, вод.башта, АТС, ГРП, СКЗ, пошта, ТРСТ- магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А – магазин, школа, столова школи, пункт прийому молока с.Кульчин
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