Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с.Шистів: вул. Лугова

2. 09:00 – 17:00

Школа, водонапірна башта, сільська рада с.Зоря: вул. Шкільна, 3-11

3. 09:00 – 17:00 Магазин с.Хмелівка: вул. Закарпатська, 25-53, Шкільна

4.09:00 – 17:00

с.Рогожани: вул. Котовського



Іваничівський район



1.9:00-16:30

с.Морозовичі по вул. Північна 41-61, 28А, 38А

2.9:30-17:00

с.Орищі



Камінь-Каширський район



1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,



Ківерцівський район



1. ПЛ-10 кВ 96-03

(225-02)за ЛР-146 10:00-12:30

ПЛ-10 кВ 96-03

(225-02)за ЛР-146

КТП-301 с.Липне

СГВК ім. Шевченка

КТП-437 с.Липне



КТП-444 ,с.Липне

ПЛ-10 кВ 96-03

(225-02)за ЛР-146

КТП-301 с.Липне



КТП-437 с.Липне

вул.Гвардійська,3

КТП-444 ,с.Липне

вул.Шевченка,2-28/парні/,

вул.Шевченка,1-29/непарні/

1 ПЛ-10 кВ 96-03

(225-02)за ЛР-146 12:00-15:00 ПЛ-10 кВ 96-03

КТП-445 Липне

ФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10 кВ 96-03

КТП-445 Липне

вул.1-го Траня

вул.40 Перемоги



Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-69 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей". с. Великий Порськ.

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-201 9:00-17:00 ФОП Миронюк В. Ю,

Ковельське МТМО. с. Гредьки.



Локачинський район



1. КТП-160 Л-3 9:00-17:00 ДНЗ с.Войнин вул.Нова,Молодіжна

2. КТП-190 9:00-17:00 ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук

3. КТП-22 Л-2 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь

2 КТП-239 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Заозерне

3. ремонт ПЛ 10:00-17:00 ур.Гряда



Любешівський район



1. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 с.Лахвичі:школа, ФАП, магазини с.Лахвичі, с.Цир (частково)



Маневицький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-396 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Мала Ведмежка.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 11:00-17:00 Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін". с.Гораймівка

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с.Галузія.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 27-35

вул.Шахтарська, 2-4

вул.Св.Володимира, 32-38

вул.Кобзаря, 55-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.

2.9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.

с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.

с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.

с.Крижівка

с.Луків

с.Незвір

3.9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна.

4.9:00-17:00 с.Береськ ДКУ.



Турійський район



1.10:00-17:00

Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, вод.башта, АТС, ГРП, СКЗ, пошта, ТРСТ- магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А – магазин, школа, столова школи, пункт прийому молока с.Кульчин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с.Шистів: вул. Лугова2. 09:00 – 17:00Школа, водонапірна башта, сільська рада с.Зоря: вул. Шкільна, 3-113. 09:00 – 17:00 Магазин с.Хмелівка: вул. Закарпатська, 25-53, Шкільна4.09:00 – 17:00с.Рогожани: вул. Котовського1.9:00-16:30с.Морозовичі по вул. Північна 41-61, 28А, 38А2.9:30-17:00с.Орищі1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,1. ПЛ-10 кВ 96-03(225-02)за ЛР-146 10:00-12:30ПЛ-10 кВ 96-03(225-02)за ЛР-146КТП-301 с.ЛипнеСГВК ім. ШевченкаКТП-437 с.ЛипнеКТП-444 ,с.ЛипнеПЛ-10 кВ 96-03(225-02)за ЛР-146КТП-301 с.ЛипнеКТП-437 с.Липневул.Гвардійська,3КТП-444 ,с.Липневул.Шевченка,2-28/парні/,вул.Шевченка,1-29/непарні/1 ПЛ-10 кВ 96-03(225-02)за ЛР-146 12:00-15:00 ПЛ-10 кВ 96-03КТП-445 ЛипнеФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10 кВ 96-03КТП-445 Липневул.1-го Транявул.40 Перемоги1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-69 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей". с. Великий Порськ.2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-201 9:00-17:00 ФОП Миронюк В. Ю,Ковельське МТМО. с. Гредьки.1. КТП-160 Л-3 9:00-17:00 ДНЗ с.Войнин вул.Нова,Молодіжна2. КТП-190 9:00-17:00 ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук3. КТП-22 Л-2 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь2 КТП-239 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Заозерне3. ремонт ПЛ 10:00-17:00 ур.Гряда1. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 с.Лахвичі:школа, ФАП, магазини с.Лахвичі, с.Цир (частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-396 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Мала Ведмежка.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 11:00-17:00 Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін". с.Гораймівка3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с.Галузія.1. ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 27-35вул.Шахтарська, 2-4вул.Св.Володимира, 32-38вул.Кобзаря, 55-63, 64-80вул.Нововолинська, 111.9:00-17:00м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.2.9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.с.Крижівкас.Луківс.Незвір3.9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна.4.9:00-17:00 с.Береськ ДКУ.1.10:00-17:00Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, вод.башта, АТС, ГРП, СКЗ, пошта, ТРСТ- магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А – магазин, школа, столова школи, пункт прийому молока с.Кульчин

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