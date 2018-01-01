У Луцьку відключать гарячу воду на двох вулицях





Про це повідомили на сайті ДКП



Так, відповідно до наказу №13 від 5 січня 2018 р. «Про графік припинення подачі гарячої води у міжопалювальний період 2018 року у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж» з 4 червня 2018 року буде припинено гаряче водопостачання по вулицях Ковельська, 47 (дахова котельня) та Кравчука, 11б.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду у зв'язку з ремонтом теплових мереж.Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло» Так, відповідно до наказу №13 від 5 січня 2018 р. «Про графік припинення подачі гарячої води у міжопалювальний період 2018 року у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж» з 4 червня 2018 року буде припинено гаряче водопостачання по вулицях Ковельська, 47 (дахова котельня) та Кравчука, 11б.

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