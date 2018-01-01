У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку
Сьогодні, 11:52
У Любомлі чоловік вирвав із рук 35-річної місцевої жительки сумку з грошима та втік.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Пригода сталася у п’ятницю, 1 червня. Постраждала звернулася до поліції через кілька днів після інциденту – 4 червня. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.
Правопорушником виявився 36-річний раніше судимий за крадіжку житель Любомльського району.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Пригода сталася у п’ятницю, 1 червня. Постраждала звернулася до поліції через кілька днів після інциденту – 4 червня. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.
Правопорушником виявився 36-річний раніше судимий за крадіжку житель Любомльського району.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть збудувати ще одну церкву
Сьогодні, 11:55
У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку
Сьогодні, 11:52
У Луцьку відключать гарячу воду на двох вулицях
Сьогодні, 11:47
Волонтери роблять більше, ніж ви, - Савченко до чиновників
Сьогодні, 11:30
Ткачук не хоче очолювати земельну комісію Луцькради
Сьогодні, 11:22