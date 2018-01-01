У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку





Про це повідомляє



Пригода сталася у п’ятницю, 1 червня. Постраждала звернулася до поліції через кілька днів після інциденту – 4 червня. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.



Правопорушником виявився 36-річний раніше судимий за крадіжку житель Любомльського району.



За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі чоловік вирвав із рук 35-річної місцевої жительки сумку з грошима та втік.Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.Пригода сталася у п’ятницю, 1 червня. Постраждала звернулася до поліції через кілька днів після інциденту – 4 червня. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.Правопорушником виявився 36-річний раніше судимий за крадіжку житель Любомльського району.За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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