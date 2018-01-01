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У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку

У Любомлі чоловік пограбував місцеву жительку
У Любомлі чоловік вирвав із рук 35-річної місцевої жительки сумку з грошима та втік.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Пригода сталася у п’ятницю, 1 червня. Постраждала звернулася до поліції через кілька днів після інциденту – 4 червня. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника.

Правопорушником виявився 36-річний раніше судимий за крадіжку житель Любомльського району.

За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Теги: грабіж, Волинь, Любомль
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