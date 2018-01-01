У двох селах на Волині встановили нові автозупинки
Сьогодні, 20:28
У селах Городок і Градиськ Маневицького району лісівники встановили нові автозупинки.
Потреба у цих зупинках була давно, адже з Городка місцеві мешканці їдуть у районний центр. Крім того, учні та вчителі щодня їдуть на навчання до школи, що в селі Прилісне. Така ж ситуація і в Градиську, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Тож таку потребу висловили самі місцеві жителі, а лісівники відповідно реалізували задумане.
Так, спільними зусиллями місцевої влади та лісівниками вдалося відремонтувати дорогу на вулиці Піщана у селі Городок Прилісненської ОТГ та провести ремонт дороги у селі Градиськ Новорудської сільської ради. Нещодавно реконструйовано також міст через річку Черевашку, ремонт дороги у селі майдан Троянівської сільської ради.
До слова, у найближчих планах – допомога у ремонті сільського клубу у селі Городок Прилісненської ОТГ.
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Потреба у цих зупинках була давно, адже з Городка місцеві мешканці їдуть у районний центр. Крім того, учні та вчителі щодня їдуть на навчання до школи, що в селі Прилісне. Така ж ситуація і в Градиську, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Тож таку потребу висловили самі місцеві жителі, а лісівники відповідно реалізували задумане.
Так, спільними зусиллями місцевої влади та лісівниками вдалося відремонтувати дорогу на вулиці Піщана у селі Городок Прилісненської ОТГ та провести ремонт дороги у селі Градиськ Новорудської сільської ради. Нещодавно реконструйовано також міст через річку Черевашку, ремонт дороги у селі майдан Троянівської сільської ради.
До слова, у найближчих планах – допомога у ремонті сільського клубу у селі Городок Прилісненської ОТГ.
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