У двох селах на Волині встановили нові автозупинки

У селах Городок і Градиськ Маневицького району лісівники встановили нові автозупинки.Потреба у цих зупинках була давно, адже з Городка місцеві мешканці їдуть у районний центр. Крім того, учні та вчителі щодня їдуть на навчання до школи, що в селі Прилісне. Така ж ситуація і в Градиську, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Тож таку потребу висловили самі місцеві жителі, а лісівники відповідно реалізували задумане.Так, спільними зусиллями місцевої влади та лісівниками вдалося відремонтувати дорогу на вулиці Піщана у селі Городок Прилісненської ОТГ та провести ремонт дороги у селі Градиськ Новорудської сільської ради. Нещодавно реконструйовано також міст через річку Черевашку, ремонт дороги у селі майдан Троянівської сільської ради.До слова, у найближчих планах – допомога у ремонті сільського клубу у селі Городок Прилісненської ОТГ.