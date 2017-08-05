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Судили лучанина, який втік з ізолятора тимчасового тримання

Судили лучанина, який втік з ізолятора тимчасового тримання
Лучанина, який у вересні 2016 року здійснив втечу з ізолятора тимчасового тримання, засудили до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомив прокурор Максим Киричук.

Відомо, що 40-річний чоловік - неодноразо судимий, його визнавали винним у розбої, поєднаному з проникненням у житло; незаконному поводженні із вогнепальною зброєю та бойовими припасами; втечі з-під варти, а також втягненні неповнолітньої у злочинну діяльність (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 393, ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України).

Увечері 12 грудня 2015 року зловмисник, змовившись із так само уже судимим 25-річним лучанином, вчинив розбійний напад з проникненням у житло в селі Коцюри Любомльського району. Попри те, що злочин був ретельно спланований, поживитися чимось цінним нападникам, які поранили господаря будинку із вогнепальної зброї, не вдалося.
Будучи затриманим за цей злочин, чоловік, аби уникнути кримінальної відповідальності, здійснив втечу з-під варти.

Уночі 16 вересня 2016 року, коли його з Луцького ІТТ доставили у лікарню в зв’язку зі скаргами на стан здоров'я, розбійник, заволодівши гранатою і пістолетом та погрожуючи їх застосуванням, змусив беззбройних конвоїрів не чинити йому опору та утік з-під варти.

Сприяли ж його втечі дружина та неповнолітня знайома, які і роздобули та підклали в потрібне місце в лікарні пістолет та гранату.

17-річну лучанку, яку зловмисник втягнув у злочинну діяльність, 2016 року було засуджено до покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.

Дружину ж розбійника нині визнано винною у наданні засобів та знарядь у втечі з-під варти (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 393 КК України) та призначено їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.

Сам він, згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, відсидить за ґратами 11 років, а молодший співучасник розбою – 9 років.

Нагадаємо, пригода трапилася близько 3 години ночі 16 веревня 2016 року. Тоді ж поліція повідомляла, що йдеться про затриманого Гончарука Руслана Вікторовича, 1976 року народження.

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Теги: ізолятор тимчасового тримання, втеча, Максим Киричук, Луцьк
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