У Луцьку з'явились «живі» дельфіни





Про це інформує Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.



Відтак, у місті з'явилась цікаві композиції у вигляді дельфінів. Це своєрідний каркас, який обростає зеленою рослиною. А згодом її підстригають, щоб надати правильної форми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді розпочали вирощування топіарій "живих" скульптур, сформованих із зелених насаджень.Про це інформує Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.Відтак, у місті з'явилась цікаві композиції у вигляді дельфінів. Це своєрідний каркас, який обростає зеленою рослиною. А згодом її підстригають, щоб надати правильної форми.

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