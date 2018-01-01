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У Луцьку з'явились «живі» дельфіни

У Луцьку з'явились «живі» дельфіни
У Луцьку на проспекті Молоді розпочали вирощування топіарій "живих" скульптур, сформованих із зелених насаджень.

Про це інформує Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.

Відтак, у місті з'явилась цікаві композиції у вигляді дельфінів. Це своєрідний каркас, який обростає зеленою рослиною. А згодом її підстригають, щоб надати правильної форми.


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Теги: топіарій, дельфіни, Луцьк
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