Луцький ЦНАП найбільше «заробляє» на закордонних паспортах

Левову частку коштів, які залучають до бюджету через Центр надання адміністративних послуг міста Луцька, отримують від надання послуги щодо прийому документі та видачі закордонних біометричних паспортів.Про це під час сесії Луцькрди 5 червня повідомила директор департаменту ЦНАПЗа її словами, минулого року ЦНАП заробив 13 мільйонів гривень. Цьогоріч департамент вже забезпечив надходження до бюджетів вже 12 мільйонів гривень. При чому, левову частку грошей – 10 млн грн – залучили за рахунок виготовлення біометричних закордонних паспортів. Карп’як повідомила, що працівники на цьому напрямі працюють у дві зміни, і невдовзі для департаменту докуплять ще 3 станції для прийому документів на закордонні паспорти.«Це найпопулярніша послуга», - підсумувала директор ЦНАПу. Зменшення надходжень від інших послуг також зумовлене тим, що низка із них стала безкоштовною.