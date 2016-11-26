У Луцьку створили новий центр соцпослуг





Відповідне рішення депутатський корпус Луцькради прийняв під час сесії 5 червня.



Центр соцпослуг діятиме у приміщенні за адресою проспект Соборності, 18 - у приміщенні РАЦСу. Заклад створюють, аби комплексно вирішувати питання соціального напрямку та надавати повний пакет соцпослуг лучанам в одному приміщенні, з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.



Таким чином, планують спрощення процедури отримання послуг у сфері соціальної політики та поліпшення якості їх надання. Окрім того, завданнями центру будуть впровадження автоматизованого документообігу, оперативність у вирішенні питань надання послуг, інформування про вимоги та порядок надання послуг у сфері соціальної політики та власне одержання базового пакету послуг соціального характеру за різними напрямами.



Установа буде постійно діючим робочим органом Луцькради. Тут надаватимуть послуги у сфері соціальної політики департаментом соціальної політики, службою у справах дітей, Луцьким об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Волинської області, Луцьким міським центром зайнятості, управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, департаментом сім'ї, молоді та спорту, Луцьким міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Волинській області.



Під час обговорень депутати цікавилися, чи не доцільніше знайти окреме приміщення, адже РАЦС планують реконструювати. Тож, маючи два приміщення, можна було б залучити кошти із держбюджету на ремонт обох приміщень. Натомість очільниця департаменту соцполітики Вікторія Майборода зауважила, що це не проблема, адже немає обмежень щодо звернення для фінансування об'єктів соцполітики. Мовляв, всі лише "за", аби центрів було якнайбільше для зручності громадян.



Зрештою, після низки правок депутати підтримали ідею створення центру.

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