Зі скейт-парком та амфітеатром: затвердили концепцію розвитку луцького парку
Сьогодні, 12:58
Депутати Луцькради затвердили концепцію розвитку парку імені 900-річчя Луцька, яку місту подарувала проектна організація «Ariva Urban».
Відповідне рішення прийняли під час сесії 5 червня.
Радниця Луцького міського голови Мар’яна Сорочук нагадала, що згідно проекту у парку запланували створення скейт-парку, мотузкового парку, зони пляжного відпочинку та амфітеатру, прогулянкових доріжок тощо.
Буде 3 дитячих майданчики, також збільшили до 3 кількість майданчиків для вигулу собак, передбачили дендропарк. Згідно із концепцією, мають провести роботи із розчищення та поглиблення русел річок. Мовляв, проект розробляли за європейськими зразками, а вартість реконструкції – 44 мільйона гривень.
Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що не підтримує ідею перетворення парку у «спортзону», адже, наприклад, мотузкова доріжка може пошкодити дерева тощо. Інші депутати навпаки - підтримали велику кількість спортивних зон.
Зрештою, депутати проголосували за затвердження концепції. Окрім того, вирішили, що до кінця року, а саме до 31 грудня 2018 року, необхідно затвердити реальні межі парку.
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Відповідне рішення прийняли під час сесії 5 червня.
Радниця Луцького міського голови Мар’яна Сорочук нагадала, що згідно проекту у парку запланували створення скейт-парку, мотузкового парку, зони пляжного відпочинку та амфітеатру, прогулянкових доріжок тощо.
Буде 3 дитячих майданчики, також збільшили до 3 кількість майданчиків для вигулу собак, передбачили дендропарк. Згідно із концепцією, мають провести роботи із розчищення та поглиблення русел річок. Мовляв, проект розробляли за європейськими зразками, а вартість реконструкції – 44 мільйона гривень.
Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що не підтримує ідею перетворення парку у «спортзону», адже, наприклад, мотузкова доріжка може пошкодити дерева тощо. Інші депутати навпаки - підтримали велику кількість спортивних зон.
Зрештою, депутати проголосували за затвердження концепції. Окрім того, вирішили, що до кінця року, а саме до 31 грудня 2018 року, необхідно затвердити реальні межі парку.
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