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Супер-середа — кіно за 35 гривень для усіх у Multiplex*

Супер-середа — кіно за 35 гривень для усіх у Multiplex*
Кінотеатр Multiplex запускає нову акцію!

Щосереди купуй квитки у кіно за СУПЕР ЦІНАМИ! 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.

Квитки на фільми по СУПЕР-цінами можна придбати у касах кінотеатру та на сайті https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin

Супер-середа — кіно за 35 гривень для усіх у Multiplex*

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Теги: РЦ «Промінь»
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