Супер-середа — кіно за 35 гривень для усіх у Multiplex*
Сьогодні, 18:15
Кінотеатр Multiplex запускає нову акцію!
Щосереди купуй квитки у кіно за СУПЕР ЦІНАМИ! 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.
Квитки на фільми по СУПЕР-цінами можна придбати у касах кінотеатру та на сайті https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
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Щосереди купуй квитки у кіно за СУПЕР ЦІНАМИ! 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.
Квитки на фільми по СУПЕР-цінами можна придбати у касах кінотеатру та на сайті https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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