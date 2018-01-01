Супер-середа — кіно за 35 гривень для усіх у Multiplex*





Щосереди купуй квитки у кіно за СУПЕР ЦІНАМИ! 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.



Квитки на фільми по СУПЕР-цінами можна придбати у касах кінотеатру та на сайті





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