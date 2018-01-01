Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку
Сьогодні, 13:10
У Луцьку 16-17 червня відбудеться перший фестиваль повітряних куль «AEROSFERA».
Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час прес-конференції.
«Ця ідея прийшла до нас два роки тому, проте через певні обставини тільки тепер вдалося організувати все в Луцька. Маємо плани, що він стане постійним і буде збирати навколо себе людей з інших міст», - розповів організатор фестивалю Сергій Карпюк.
За його словами, у Луцьк приїдуть представники київського повітроплавного клубу «Монгольфьєр» із шести кулями. У п’ятницю, 15 червня, організують святковий парад, який закликатиме охочих на фестиваль.
Польоти будуть проводити з Театрального майдану чи з іподрому о 6:00 та 20:00. Триватимуть вони близько години.
Урочисте відкриття фестивалю запланували 16 червня о 12:00 На Театральному майдані міста. Для лучан та гостей міста обіцяють влаштувати незабутню розважальну програму. Близько 22:00 на площі впродовж двох днів будуть стояти кулі і підсвічуватися в унісон з музикою.
«Вхід буде безкоштовним. Люди зможуть прийти, пофотографуватися на кулях, поставити питання пілотам аеростатів», - зазначив Сергій Карпюк.
Ті відвідувачі, які не можуть придбати повноцінний політ над містом, матимуть змогу піднятися на 20-20 метрів над землею.
«Ми не бачимо необхідності, щоб було багато куль. Ми плануємо покатати жителів та гостей Луцька, показати можливості теплових аеростатів, провести майстер-класи не лише з суті повітроплавання, а й дати можливість покерувати кулею. Усе дуже залежить від погоди, але якщо навіть вона буде нельотною, ми знайдемо чим розважити», - наголосив президент громадської спілки «Українське повітроплавне товариство» Сергій Скалько.
Нині є близько 10 вільних місць для охочих політати. Вартість одного місця в аеростаті – 3 тисячі гривень.
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Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час прес-конференції.
«Ця ідея прийшла до нас два роки тому, проте через певні обставини тільки тепер вдалося організувати все в Луцька. Маємо плани, що він стане постійним і буде збирати навколо себе людей з інших міст», - розповів організатор фестивалю Сергій Карпюк.
За його словами, у Луцьк приїдуть представники київського повітроплавного клубу «Монгольфьєр» із шести кулями. У п’ятницю, 15 червня, організують святковий парад, який закликатиме охочих на фестиваль.
Польоти будуть проводити з Театрального майдану чи з іподрому о 6:00 та 20:00. Триватимуть вони близько години.
Урочисте відкриття фестивалю запланували 16 червня о 12:00 На Театральному майдані міста. Для лучан та гостей міста обіцяють влаштувати незабутню розважальну програму. Близько 22:00 на площі впродовж двох днів будуть стояти кулі і підсвічуватися в унісон з музикою.
«Вхід буде безкоштовним. Люди зможуть прийти, пофотографуватися на кулях, поставити питання пілотам аеростатів», - зазначив Сергій Карпюк.
Ті відвідувачі, які не можуть придбати повноцінний політ над містом, матимуть змогу піднятися на 20-20 метрів над землею.
«Ми не бачимо необхідності, щоб було багато куль. Ми плануємо покатати жителів та гостей Луцька, показати можливості теплових аеростатів, провести майстер-класи не лише з суті повітроплавання, а й дати можливість покерувати кулею. Усе дуже залежить від погоди, але якщо навіть вона буде нельотною, ми знайдемо чим розважити», - наголосив президент громадської спілки «Українське повітроплавне товариство» Сергій Скалько.
Нині є близько 10 вільних місць для охочих політати. Вартість одного місця в аеростаті – 3 тисячі гривень.
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Коментарі 1
Так на Театральному ж майдані туалету нема, бо Була, як собака на сіні, нікого не пускає і сам нічого не робить. А без такого закладу такиий атракціон робити небезпечно !
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