У Луцьку на зупинці знайшли тіло чоловіка





Про це в Facebook написав спортсмен Олег Хомяк, - інформує



«Сьогодні в шостій ранку, по дорозі в зал, побачив тіло, накрите поліетиленом. Це був один з місцевих безхатьків. Так і помер, сидячи на зупинці», – повідомив чоловік.



Цей факт підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Чоловік був безхатьком. Обставини трагедії з’ясовуються.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перехожі виявили труп чоловіка на зупинці громадського транспорту на вулиці Конякіна.Про це в Facebook написав спортсмен, - інформує Перший канал соціальних новин «Сьогодні в шостій ранку, по дорозі в зал, побачив тіло, накрите поліетиленом. Це був один з місцевих безхатьків. Так і помер, сидячи на зупинці», – повідомив чоловік.Цей факт підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Чоловік був безхатьком. Обставини трагедії з’ясовуються.

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