У Луцьку на зупинці знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:14
У Луцьку перехожі виявили труп чоловіка на зупинці громадського транспорту на вулиці Конякіна.
Про це в Facebook написав спортсмен Олег Хомяк, - інформує Перший канал соціальних новин.
«Сьогодні в шостій ранку, по дорозі в зал, побачив тіло, накрите поліетиленом. Це був один з місцевих безхатьків. Так і помер, сидячи на зупинці», – повідомив чоловік.
Цей факт підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Чоловік був безхатьком. Обставини трагедії з’ясовуються.
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Про це в Facebook написав спортсмен Олег Хомяк, - інформує Перший канал соціальних новин.
«Сьогодні в шостій ранку, по дорозі в зал, побачив тіло, накрите поліетиленом. Це був один з місцевих безхатьків. Так і помер, сидячи на зупинці», – повідомив чоловік.
Цей факт підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Чоловік був безхатьком. Обставини трагедії з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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