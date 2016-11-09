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У Луцьку на зупинці знайшли тіло чоловіка

У Луцьку на зупинці знайшли тіло чоловіка
У Луцьку перехожі виявили труп чоловіка на зупинці громадського транспорту на вулиці Конякіна.

Про це в Facebook написав спортсмен Олег Хомяк, - інформує Перший канал соціальних новин.

«Сьогодні в шостій ранку, по дорозі в зал, побачив тіло, накрите поліетиленом. Це був один з місцевих безхатьків. Так і помер, сидячи на зупинці», – повідомив чоловік.

Цей факт підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Чоловік був безхатьком. Обставини трагедії з’ясовуються.



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Теги: смерть, труп, Луцьк, зупинка
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