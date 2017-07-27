На Волині розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО





Дівчина — 2003 року народження. Неповнолітня пішла з дому 11 травня і до тепер не повернулася, - пише



Прикмети розшукуваної: середнього зросту та статури, обличчя овальне, смугле, лоб прямий; брови дугоподібні, очі темні карі, волосся пряме, чорне.



Поліція звертається з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити за наступними номерами телефону: 0337621576 , (068)0497907, або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицькі правоохоронці розшукують мешканку селища Колки Дрозд Тамару Михайлівну.Дівчина — 2003 року народження. Неповнолітня пішла з дому 11 травня і до тепер не повернулася, - пише прес-служба поліції Волині.Прикмети розшукуваної: середнього зросту та статури, обличчя овальне, смугле, лоб прямий; брови дугоподібні, очі темні карі, волосся пряме, чорне.Поліція звертається з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити за наступними номерами телефону: 0337621576 , (068)0497907, або «102».

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