На Волині розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 13:16
Маневицькі правоохоронці розшукують мешканку селища Колки Дрозд Тамару Михайлівну.
Дівчина — 2003 року народження. Неповнолітня пішла з дому 11 травня і до тепер не повернулася, - пише прес-служба поліції Волині.
Прикмети розшукуваної: середнього зросту та статури, обличчя овальне, смугле, лоб прямий; брови дугоподібні, очі темні карі, волосся пряме, чорне.
Поліція звертається з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити за наступними номерами телефону: 0337621576 , (068)0497907, або «102».
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Дівчина — 2003 року народження. Неповнолітня пішла з дому 11 травня і до тепер не повернулася, - пише прес-служба поліції Волині.
Прикмети розшукуваної: середнього зросту та статури, обличчя овальне, смугле, лоб прямий; брови дугоподібні, очі темні карі, волосся пряме, чорне.
Поліція звертається з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити за наступними номерами телефону: 0337621576 , (068)0497907, або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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