У Володимирі-Волинському з автомобіля «зняли» два акумулятори





Про це пише



Коли паркував свого залізного коня на території підприємства, сподівався, що через декілька днів прийде та, вставивши ключ у замок запалювання, поїде. Але помилявся…



За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 4 червня від 35-річного жителя міста Олександра надійшла заява про крадужку двух акумуляторів із атомобіля «ДАФ».



Даний автомобіль із 31 травня перебував на території волинського підприємства що на вулиці генерала Шухевича. Так би мовити, не на вулиці без нагляду, а на закритій території. Але для злодюг це не стало перешкодою.

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