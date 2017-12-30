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Волинянин прийшов на роботу і помер

Волинянин прийшов на роботу і помер
У Володимирі-Волинському чоловік прийшов на роботу і помер. Він викликав швидку через сильний біль у грудях.

Інцидент трапився 4 червня, - пише Володимир Медіа.

Зазначають, що 54-річний Олександр прийшов на роботу у місцеву птахофабрику. Йому стало зле і чоловік викликав швидку.

На жаль, чоловік помер.

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Теги: смерть, Володимир-Волинський
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