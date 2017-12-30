Волинянин прийшов на роботу і помер





Інцидент трапився 4 червня, - пише



Зазначають, що 54-річний Олександр прийшов на роботу у місцеву птахофабрику. Йому стало зле і чоловік викликав швидку.



На жаль, чоловік помер.

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