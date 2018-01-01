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У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку, біля ТЦ «Гостинець», викрили продавців контрафактного алкоголю.

Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Інспектори департаменту муніципальної варти кілька днів слідкували за підозрілою продавчинею, яка торгувала неякісним алкоголем з рук.

5 червня її викрили на гарячому під час реалізації сурогату.

На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО

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Теги: алкоголь, муніципали, благоустрій
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