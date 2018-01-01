У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Луцьку, біля ТЦ «Гостинець», викрили продавців контрафактного алкоголю.
Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Інспектори департаменту муніципальної варти кілька днів слідкували за підозрілою продавчинею, яка торгувала неякісним алкоголем з рук.
5 червня її викрили на гарячому під час реалізації сурогату.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Інспектори департаменту муніципальної варти кілька днів слідкували за підозрілою продавчинею, яка торгувала неякісним алкоголем з рук.
5 червня її викрили на гарячому під час реалізації сурогату.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Нововолинську на кір захворіло 10 дітей
Сьогодні, 17:34
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Сьогодні, 17:18
Волинянину «накинули» понад 4 роки неволі за збут наркотиків
Сьогодні, 17:15