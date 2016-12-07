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У Луцьку знесли «незаконні» гаражі

У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
У Луцьку муніципали демонтували два металеві гаражі, які були без належних документів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

Так, металеві гаражі розміщувалися без правовстановлюючих та дозвільних документів на прибудинкових територіях по вулиці Чекаліна між будинками 6 та 8, а також по вулиці Гнідавській, 63б.

Зазначається, що муніципали діяли на підставі рішень виконкому Луцької міської ради.

У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі

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Теги: муніципали, демонтаж, гаражі
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