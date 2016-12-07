У Луцьку знесли «незаконні» гаражі

У Луцьку муніципали демонтували два металеві гаражі, які були без належних документів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.Так, металеві гаражі розміщувалися без правовстановлюючих та дозвільних документів на прибудинкових територіях по вулиці Чекаліна між будинками 6 та 8, а також по вулиці Гнідавській, 63б.Зазначається, що муніципали діяли на підставі рішень виконкому Луцької міської ради.