У Луцьку між Дубнівською та Глушець хочуть зводити житловий квартал

Депутати Луцькради дали дозвіл на дозвіл на коригування проектудетального плану території в межах вулиць Дубнівської, Глушець таАрхітектора Метельницького після звернення ПрАТ «Луцьксантехмонтаж№536» - забудовник планує звести у цьому районі житловий квартал.Про це стало відомо під час сесії Луцькади 5 червня.Під час сесії розглядали питання «Про надання дозволу на коригування проекту детального плану території в межах вулиць Дубнівської, Глушець та Архітектора Метельницького в місті Луцьку».У пояснювальній записці вказували, що в Луцьку міську раду звернулися ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» з проханням внести зміни до детального плану території в межах цих вулиць у зв’язку з намірами будівництва житлового кварталу на земельній ділянці між вулицями Дубнівською і Глушець. Депутат Ігор Поліщук розповів, що «Луцьксантехмонтаж» ініціював нараду щодо зміни плану. Мовляв, ця ділянка знаходися в промзоні, і 70-80% ділянок перебуває у власності. «На даний момент всі зацікавлені сторони, які очуть розробляти це ПДП, домовляються», - повідомив Поліщук.Мовляв, під час обговорень домовилися, що запланують на окремійділянці великий садочок, а також передати квартири для міськради, які видадуть у порядку черги. Натомість переглянувши схему розміщення депутати занепокоїлися. Депутат Павло Данильчук поцікавився, чому такі домовленості усні, а на зустрічі не запрошують обранців громади. Адже інші депутати не знали про такі «переговори».«Ми хочемо давати дозвіл, але якісь усні розмови із одним депутатом. Не один депутат приймає рішення, а 42», - наголосив Данильчук.Так, Артем Запотоцький зауважив, що згідно із запропонованою схемою, садочок запланували на приватній ділянці із призначенням для виробничої бази. Тож невідомо, чи вдасться домовитися зі власником ділянки щодо садочка. Натомість поряд є ділянки комунальної власності «Запроектуйте на комунальній власності садочок», - додав Запотоцький.Мовляв, треба аби забудовник дав кілька різних пропозицій, зроблених у простому графічному редакторі, тоді питань би не було. Однак між депутатами виникли суперечки. Одні запевняли, що треба надавати дозвіл на коригування ПДП, аби забудовник міг представити пропозиції. Інші запевняли, що варто «гарантувати» садочок, та почекати, поки дадуть пропозиції щодо розміщення його на комунальній землі.Зрештою 22 обранці громади таки підтримали пропозицію надати дозвіл для коригування плану.