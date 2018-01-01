Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку кабелю





Правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець Нововолинська викопав і вкрав п’ять метрів внутрішнього телефонного кабелю зв’язку, - інформує ГУНП у Волинській області.



Сума збитків становить 1 тисячу гривень. Викрадене майно вилучили.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шахтарське Іваничівського району злодій поцупив телефонний кабель.Правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець Нововолинська викопав і вкрав п’ять метрів внутрішнього телефонного кабелю зв’язку, - інформує ГУНП у Волинській області.Сума збитків становить 1 тисячу гривень. Викрадене майно вилучили.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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