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Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку кабелю

Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку кабелю
У селі Шахтарське Іваничівського району злодій поцупив телефонний кабель.

Правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець Нововолинська викопав і вкрав п’ять метрів внутрішнього телефонного кабелю зв’язку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Сума збитків становить 1 тисячу гривень. Викрадене майно вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.


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Теги: крадіжка, злодій, кабель
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