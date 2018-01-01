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Волинська митниця заявила про сплановану інформаційну атаку на неї

Волинська митниця заявила про сплановану інформаційну атаку на неї
Начальник Волинської митниці Державної фіскальної служби України Віктор Кривіцький запевняє, що деякі ЗМІ створюють провокативні новини, скандальні вигадки та популістські заяви, аби дискредитувати митну службу.

Про це він написав написав у своєму листі до редакцій засобів масової інформації, оприлюднивши його на своїй сторінці у Facebook.

За словами Віктора Кривіцького, Волинська митниця ДФС перевірила окремі факти із серії критичних матеріалів, розміщених у таких ЗМІ, як ТРК «Аверс», «Волинські новини», «Під прицілом». Про те, про які саме публікації йдеться, Кривіцький написав у зверненні до ЗМІ.

У результаті перевірки лише 5 новин із 20 виявилися правдивими. Решта ж 15 новин, на переконання Кривіцького, містять у заголовках та змісті 7 фактів відвертих вигадок, десятки фактів маніпуляцій статистичною інформацією та авторських домислів. Абстрактність суб’єктивних суджень не дає представникам митниці можливості перевірити їх реальних зв'язок з подіями.

Головний митник Волині додав, що результати перевірок дозволяють зробити висновок про сплановану інформаційну атаку з метою дискредитації митної служби.


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Теги: Віктор Кривицький, Волинська митниця ДФС, ЗМІ
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Коментарі 1
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Так як ви себе дискредитували своіми поборами , так вас більше ніхто не дискредитує .За декілька років роботи на митниці ви зводите палаци ,оновлюєте своі автомобілі і все це за вашу зарплату .Не смішіть тапки ,бо ви всі корупціонери і аферисти і нема чого тут плакатись .
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