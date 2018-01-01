Волинська митниця заявила про сплановану інформаційну атаку на неї
Сьогодні, 15:47
Начальник Волинської митниці Державної фіскальної служби України Віктор Кривіцький запевняє, що деякі ЗМІ створюють провокативні новини, скандальні вигадки та популістські заяви, аби дискредитувати митну службу.
Про це він написав написав у своєму листі до редакцій засобів масової інформації, оприлюднивши його на своїй сторінці у Facebook.
За словами Віктора Кривіцького, Волинська митниця ДФС перевірила окремі факти із серії критичних матеріалів, розміщених у таких ЗМІ, як ТРК «Аверс», «Волинські новини», «Під прицілом». Про те, про які саме публікації йдеться, Кривіцький написав у зверненні до ЗМІ.
У результаті перевірки лише 5 новин із 20 виявилися правдивими. Решта ж 15 новин, на переконання Кривіцького, містять у заголовках та змісті 7 фактів відвертих вигадок, десятки фактів маніпуляцій статистичною інформацією та авторських домислів. Абстрактність суб’єктивних суджень не дає представникам митниці можливості перевірити їх реальних зв'язок з подіями.
Головний митник Волині додав, що результати перевірок дозволяють зробити висновок про сплановану інформаційну атаку з метою дискредитації митної служби.
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Про це він написав написав у своєму листі до редакцій засобів масової інформації, оприлюднивши його на своїй сторінці у Facebook.
За словами Віктора Кривіцького, Волинська митниця ДФС перевірила окремі факти із серії критичних матеріалів, розміщених у таких ЗМІ, як ТРК «Аверс», «Волинські новини», «Під прицілом». Про те, про які саме публікації йдеться, Кривіцький написав у зверненні до ЗМІ.
У результаті перевірки лише 5 новин із 20 виявилися правдивими. Решта ж 15 новин, на переконання Кривіцького, містять у заголовках та змісті 7 фактів відвертих вигадок, десятки фактів маніпуляцій статистичною інформацією та авторських домислів. Абстрактність суб’єктивних суджень не дає представникам митниці можливості перевірити їх реальних зв'язок з подіями.
Головний митник Волині додав, що результати перевірок дозволяють зробити висновок про сплановану інформаційну атаку з метою дискредитації митної служби.
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Коментарі 1
Так як ви себе дискредитували своіми поборами , так вас більше ніхто не дискредитує .За декілька років роботи на митниці ви зводите палаци ,оновлюєте своі автомобілі і все це за вашу зарплату .Не смішіть тапки ,бо ви всі корупціонери і аферисти і нема чого тут плакатись .
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