Синоптики розповіли, чи буде червень спекотним





Відповідний прогноз на на підставі даних Українського гідрометеорологічного інституту, світових центрів погоди, а також власних даних, опублікував Укргідрометцентр, - пише



Відзначається, що середня місячна температура в гірських районах очікується на рівні +14 +15 градусів, що також вище середньої норми.



Місячний обсяг опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичайних показників.



У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень. На решті території України - менше середньої норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.Відповідний прогноз на на підставі даних Українського гідрометеорологічного інституту, світових центрів погоди, а також власних даних, опублікував Укргідрометцентр, - пише Обозреватель Відзначається, що середня місячна температура в гірських районах очікується на рівні +14 +15 градусів, що також вище середньої норми.Місячний обсяг опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичайних показників.У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень. На решті території України - менше середньої норми.

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