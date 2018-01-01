Синоптики розповіли, чи буде червень спекотним

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У червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.
Відповідний прогноз на на підставі даних Українського гідрометеорологічного інституту, світових центрів погоди, а також власних даних, опублікував Укргідрометцентр, - пише Обозреватель.
Відзначається, що середня місячна температура в гірських районах очікується на рівні +14 +15 градусів, що також вище середньої норми.
Місячний обсяг опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичайних показників.
У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень. На решті території України - менше середньої норми.
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Відповідний прогноз на на підставі даних Українського гідрометеорологічного інституту, світових центрів погоди, а також власних даних, опублікував Укргідрометцентр, - пише Обозреватель.
Відзначається, що середня місячна температура в гірських районах очікується на рівні +14 +15 градусів, що також вище середньої норми.
Місячний обсяг опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичайних показників.
У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень. На решті території України - менше середньої норми.
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