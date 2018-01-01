ПриватБанк оснастив банкомати системою захисту від кіберзламу*

ПриватБанк впровадив у своїй мережі банкоматів принципово нову систему безпеки, що дозволяє забезпечити максимальний захист банкоматної мережі від спроб кіберзламу шляхом втручання в роботу операційної системи АТМ.Як повідомили в Службі безпеки банку, нове технологічне рішення встановили на понад 7 100 банкоматів ПриватБанку.«Система тотального захисту банкоматів ПриватБанку від фізичного зламу зробила практично неможливим безкарний доступ до фінансових коштів з боку грабіжників, – зазначив керівник Служби безпеки Приватбанку. – Нова система захисту від кіберзламу робить практично марними й спроби стороннього впливу на роботу комп’ютерної системи банкомата».За даними Служби безпеки ПриватБанку, система захисту від кіберзламу дозволяє як визначати та своєчасно реагувати на спроби стороннього підключення до внутрішніх систем банкомата, так і блокувати роботу АТМ у разі загрози втручання в його операційну систему за допомогою шкідливих комп’ютерних програм.