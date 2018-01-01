Луцька «Волинь» підсилилася 30-річним півзахисником
Сьогодні, 16:41
Футбольний клуб «Волинь» підписав екс-півзахисника «Шахтаря», «Карпат» та молдовської «Дачії» — Дениса Кожанова.
Про це повідомили у прес-службі клубу.
Першим новим футболістом «Волині» під час літнього міжсезоння став Денис Кожанов.
«Досвідчений 30-річний півзахисник відомий своїми виступами за донецький «Шахтар», львівські «Карпати», маріупольський «Іллічівець», «Севастополь», молдовську «Дачію» та «Верес», - зазначають у прес-службі.
«Денис чимало пограв на рівні вищої ліги, згодом – Прем’єр-ліги чемпіонату України, а у складі «Карпат» грав та забивав у Лізі Європи.
У сезоні 2009/10 Кожанов був кращим асистентом вищого дивізіону національної футбольної першості (13 гольових передач).
Повноцінно приєднатися до команди новачок «Волині» зможе 14 червня. Саме на цю дату запланований вихід футболістів з відпустки.
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Про це повідомили у прес-службі клубу.
Першим новим футболістом «Волині» під час літнього міжсезоння став Денис Кожанов.
«Досвідчений 30-річний півзахисник відомий своїми виступами за донецький «Шахтар», львівські «Карпати», маріупольський «Іллічівець», «Севастополь», молдовську «Дачію» та «Верес», - зазначають у прес-службі.
«Денис чимало пограв на рівні вищої ліги, згодом – Прем’єр-ліги чемпіонату України, а у складі «Карпат» грав та забивав у Лізі Європи.
У сезоні 2009/10 Кожанов був кращим асистентом вищого дивізіону національної футбольної першості (13 гольових передач).
Повноцінно приєднатися до команди новачок «Волині» зможе 14 червня. Саме на цю дату запланований вихід футболістів з відпустки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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