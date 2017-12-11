У Луцьку «висадили» п’ять дельфінів
Сьогодні, 16:50
У Луцьку на проспекті Молоді встановили фігури п’яти дельфінів, які мають обрости рослинами.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
«Ідея встановити дельфінів належить нашому департаменту. Чому дельфіни? Не знаю…Було декілька варіантів: слони, ведмеді…Обрали дельфінів», - сказав чиновник.
За його словами, невдовзі ділянку планують засадити синіми квітами, аби дельфіни «виринали» із них.
«Зараз рослини дуже тяжко приживаються, бо ж місяць без дощу», - зауважив Юрій Крась.
Фігури дельфінів виготовляла ковельська фірма. Обійшовся один об’єкт, залежно від розміру, 1-3 тисячі гривень.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
«Ідея встановити дельфінів належить нашому департаменту. Чому дельфіни? Не знаю…Було декілька варіантів: слони, ведмеді…Обрали дельфінів», - сказав чиновник.
За його словами, невдовзі ділянку планують засадити синіми квітами, аби дельфіни «виринали» із них.
«Зараз рослини дуже тяжко приживаються, бо ж місяць без дощу», - зауважив Юрій Крась.
Фігури дельфінів виготовляла ковельська фірма. Обійшовся один об’єкт, залежно від розміру, 1-3 тисячі гривень.
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Коментарі 1
Оце народ пішов. Їм красу роблять, а вони "ачо дельфіни?", вибачте каркасів дурнів нема, саме вам вони б дуже підійшли.
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