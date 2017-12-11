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У Луцьку «висадили» п’ять дельфінів

У Луцьку «висадили» п’ять дельфінів
У Луцьку на проспекті Молоді встановили фігури п’яти дельфінів, які мають обрости рослинами.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

«Ідея встановити дельфінів належить нашому департаменту. Чому дельфіни? Не знаю…Було декілька варіантів: слони, ведмеді…Обрали дельфінів», - сказав чиновник.

За його словами, невдовзі ділянку планують засадити синіми квітами, аби дельфіни «виринали» із них.

«Зараз рослини дуже тяжко приживаються, бо ж місяць без дощу», - зауважив Юрій Крась.

Фігури дельфінів виготовляла ковельська фірма. Обійшовся один об’єкт, залежно від розміру, 1-3 тисячі гривень.

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Теги: озеленення, дельфіни
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Коментарі 1
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Оце народ пішов. Їм красу роблять, а вони "ачо дельфіни?", вибачте каркасів дурнів нема, саме вам вони б дуже підійшли.
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