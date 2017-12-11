У Луцьку «висадили» п’ять дельфінів





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



«Ідея



За його словами, невдовзі ділянку планують засадити синіми квітами, аби дельфіни «виринали» із них.



«Зараз рослини дуже тяжко приживаються, бо ж місяць без дощу», - зауважив Юрій Крась.



Фігури дельфінів виготовляла ковельська фірма. Обійшовся один об’єкт, залежно від розміру, 1-3 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді встановили фігури п’яти дельфінів, які мають обрости рослинами.Про це у коментарірозповів директор департаменту ЖКГ«Ідея встановити дельфінів належить нашому департаменту. Чому дельфіни? Не знаю…Було декілька варіантів: слони, ведмеді…Обрали дельфінів», - сказав чиновник.За його словами, невдовзі ділянку планують засадити синіми квітами, аби дельфіни «виринали» із них.«Зараз рослини дуже тяжко приживаються, бо ж місяць без дощу», - зауважив Юрій Крась.Фігури дельфінів виготовляла ковельська фірма. Обійшовся один об’єкт, залежно від розміру, 1-3 тисячі гривень.

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