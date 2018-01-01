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«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки

«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки
Рідні журналіста інтернет-видання “БУГ” Ольги Холмецької, яка раптово померла 28-го травня, у відповідь на інформаційний запит отримали стенограму розмови з диспетчером Волинського обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ця розмова для Ольги Холмецької стала останньою, диспетчер прийняла дзвінок, однак “швидка” не приїхала на виклик, - пише видання Буг.

Вдома не було нікого, чоловік затримався у Києві через несправний автомобіль. Жінку знайшли мертвою через день, поряд лежав телефон.

«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки


Зазначається, що Ольга Холмецька на роботі скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Колегам вона розповідала, що у Іваничівській ЦРЛ їй сказали лікувати бронхіт.

“Я третій день лежу з температурою, не збивається… Зранку піду до лікаря. Мій стан мені не подобається”, – писала вона 27-го травня.

У цей же день о 23:11 було отримане останнє її повідомлення у мережі facebook, яке стосувалося роботи.

Чоловік Холмецької розповідає, що його дружина і справді збиралася в лікарню. У будинку знайшли її тіло і кульок із зібраними речами.

28-го травня близько 17:00 жінці стало дуже погано і вона звернулася на лінію “103”. Диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам швидкої, як видно зі стенограми, зігнорував своїми посадовими обов’язками, навіть не поцікавившись адресою проживання людини, від якої був виклик. З тексту видно, що вона благала про допомогу.
«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки
«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки
«Ой, щось мені погано»: опублікували стенограму передсмертного дзвінка волинської журналістки

Дзвінок на “швидку” від Ольги Холмецької поступив о 17:08, після цього вона більше не відповідала на телефонні дзвінки від рідних та колег.

Основне, що вимагається від диспетчера, ― забезпечити прийом викликів для надання медичної допомоги пацієнтам за межами закладу охорони здоров’я, простежити за їх виконанням та надавати невідкладну медичну допомогу пацієнтам при їх безпосередньому звертанні на пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги.

Близькі Ольги Холмецької вважають, що людина, яка знехтувала своїми посадовими обов’язками, не повинна працювати на “швидкій”.

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Теги: журналістка, Ольга Холмецька, смерть
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