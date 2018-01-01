У Запоріжжі дерево впало на тролейбус
Сьогодні, 19:37
У Запоріжжі вранці 5 червня дерево впало на тролейбус, у результаті чого було травмовано та госпіталізовано двох пасажирів.
Про це УНН повідомили у запорізькій поліції.
“Був такий випадок. Сьогодні вранці дерево впало на тролейбус 13-го маршруту на бульварі Шевченка. Двох пасажирів госпіталізували”, — зазначили у поліції.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що у тролейбусі на момент падіння дерева перебувало 15 пасажирів. З них - чоловік отримав вивих плеча, а жінка — перелом стегна.
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Про це УНН повідомили у запорізькій поліції.
“Був такий випадок. Сьогодні вранці дерево впало на тролейбус 13-го маршруту на бульварі Шевченка. Двох пасажирів госпіталізували”, — зазначили у поліції.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що у тролейбусі на момент падіння дерева перебувало 15 пасажирів. З них - чоловік отримав вивих плеча, а жінка — перелом стегна.
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