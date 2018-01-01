У Запоріжжі дерево впало на тролейбус





Про це



“Був такий випадок. Сьогодні вранці дерево впало на тролейбус 13-го маршруту на бульварі Шевченка. Двох пасажирів госпіталізували”, — зазначили у поліції.



Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що у тролейбусі на момент падіння дерева перебувало 15 пасажирів. З них - чоловік отримав вивих плеча, а жінка — перелом стегна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі вранці 5 червня дерево впало на тролейбус, у результаті чого було травмовано та госпіталізовано двох пасажирів.Про це УНН повідомили у запорізькій поліції.“Був такий випадок. Сьогодні вранці дерево впало на тролейбус 13-го маршруту на бульварі Шевченка. Двох пасажирів госпіталізували”, — зазначили у поліції.Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що у тролейбусі на момент падіння дерева перебувало 15 пасажирів. З них - чоловік отримав вивих плеча, а жінка — перелом стегна.

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