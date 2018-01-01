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Волинянину «накинули» понад 4 роки неволі за збут наркотиків

Волинянину «накинули» понад 4 роки неволі за збут наркотиків
На Волині судили чоловіка, який в колонії збував наркотики засудженим.

Про це у мережі Facebook написав прокурорМаксим Киричук.

Так, згідно з рішенням Маневицького районного суду, один із засуджених, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за вчинення крадіжки та незаконні оборудки з офіційними документами, визнаний винним у збуті наркотичних засобів іншим засудженим, відтак перебуватиме у місцях позбавлення волі на 4 роки та 2 місяці довше.

Зазначається, що у вересні 2017 року викрито цього засудженого у систематичному збуті наркотичних речовин. Покупці, так само засуджені, оплачували їх вартість шляхом перерахування коштів на номер одного з операторів мобільного зв’язку.

Рішенням суду громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, й продовжено термін перебування його за ґратами на понад 4 роки.

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Теги: суд, колонія, наркотики
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