Волинянину «накинули» понад 4 роки неволі за збут наркотиків

На Волині судили чоловіка, який в колонії збував наркотики засудженим.Про це у мережі Facebook написав прокурорТак, згідно з рішенням Маневицького районного суду, один із засуджених, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за вчинення крадіжки та незаконні оборудки з офіційними документами, визнаний винним у збуті наркотичних засобів іншим засудженим, відтак перебуватиме у місцях позбавлення волі на 4 роки та 2 місяці довше.Зазначається, що у вересні 2017 року викрито цього засудженого у систематичному збуті наркотичних речовин. Покупці, так само засуджені, оплачували їх вартість шляхом перерахування коштів на номер одного з операторів мобільного зв’язку.Рішенням суду громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, й продовжено термін перебування його за ґратами на понад 4 роки.