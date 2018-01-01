У Нововолинську на кір захворіло 10 дітей





Серед хворих - 10 дітей і 6 дорослих, - пише



Відтак, лабораторно підтверджені 2 випадки. Зареєстровано 3 сімейних вогнища з 2 випадками. Серед хворих - четверо дітей мають щеплення по віку, також щеплений один дорослий.



Епідеміологами були проведені епідрозслідування у всіх вогнищах кору. Сімейними лікарями та педіатрами організовано медичне спостереження за контактними особами.



З метою стабілізації ситуації з кору продовжується здійснення необхідних профілактичних та протиепідемічних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не вщухає захворювання на кір. Так, у Нововолинську станом на 5 червня зареєстровано 16 випадків кору.Серед хворих - 10 дітей і 6 дорослих, - пише Нововолинський інформаційний портал Відтак, лабораторно підтверджені 2 випадки. Зареєстровано 3 сімейних вогнища з 2 випадками. Серед хворих - четверо дітей мають щеплення по віку, також щеплений один дорослий.Епідеміологами були проведені епідрозслідування у всіх вогнищах кору. Сімейними лікарями та педіатрами організовано медичне спостереження за контактними особами.З метою стабілізації ситуації з кору продовжується здійснення необхідних профілактичних та протиепідемічних заходів.

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