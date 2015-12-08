Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО

У Луцьку посмертно нагородили трьох волинян відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу».Про це повідомили на сторінці «Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook.З метою вшановуючи пам’яті полеглих побратимів та засвідчуючи їхнє довічне перебування в лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» 03 червня в м. Луцьку нагороджено (посмертно) відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу» бійців ДУК ПС:– друга «Крука» (загинув 28.02.2017 року внаслідок мінометного обстрілу на передовій позиції на «Світлодарській дузі» поблизу смт. Луганське Донецької області, будучи бійцем 54 ОМБ ЗСУ. Похований у смт. Шацьк Волинської області).– друга «Білого» (загинув 10.08.2014 року під час оборони блок-поста на дорозі Іловайськ-Харцизьк в районі с. Зелене, Амбросіївського району Донецької області. Похований у м. Любомль Волинської області);– друга «Правого» (загинув 22.02.2015 року у н.п. Піски Донецької області від прямого попадання танкового снаряда у приміщення, де перебували бійці.Похований у Володимир-Волинському районі Волинської області).Нагороди отримали рідні загиблих бійців. Після урочистої частини присутні відвідали могили героїв та поклали квіти.