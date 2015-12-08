Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку посмертно нагородили трьох волинян відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу».
Про це повідомили на сторінці «Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook.
З метою вшановуючи пам’яті полеглих побратимів та засвідчуючи їхнє довічне перебування в лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» 03 червня в м. Луцьку нагороджено (посмертно) відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу» бійців ДУК ПС:
- Мокренка Сергія Вікторовича – друга «Крука» (загинув 28.02.2017 року внаслідок мінометного обстрілу на передовій позиції на «Світлодарській дузі» поблизу смт. Луганське Донецької області, будучи бійцем 54 ОМБ ЗСУ. Похований у смт. Шацьк Волинської області).
- Федчишина Анатолія Миколайовича – друга «Білого» (загинув 10.08.2014 року під час оборони блок-поста на дорозі Іловайськ-Харцизьк в районі с. Зелене, Амбросіївського району Донецької області. Похований у м. Любомль Волинської області);
- Колєснікова Дмитра Вадимовича – друга «Правого» (загинув 22.02.2015 року у н.п. Піски Донецької області від прямого попадання танкового снаряда у приміщення, де перебували бійці.
Похований у Володимир-Волинському районі Волинської області).
Нагороди отримали рідні загиблих бійців. Після урочистої частини присутні відвідали могили героїв та поклали квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці «Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook.
З метою вшановуючи пам’яті полеглих побратимів та засвідчуючи їхнє довічне перебування в лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» 03 червня в м. Луцьку нагороджено (посмертно) відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу» бійців ДУК ПС:
- Мокренка Сергія Вікторовича – друга «Крука» (загинув 28.02.2017 року внаслідок мінометного обстрілу на передовій позиції на «Світлодарській дузі» поблизу смт. Луганське Донецької області, будучи бійцем 54 ОМБ ЗСУ. Похований у смт. Шацьк Волинської області).
- Федчишина Анатолія Миколайовича – друга «Білого» (загинув 10.08.2014 року під час оборони блок-поста на дорозі Іловайськ-Харцизьк в районі с. Зелене, Амбросіївського району Донецької області. Похований у м. Любомль Волинської області);
- Колєснікова Дмитра Вадимовича – друга «Правого» (загинув 22.02.2015 року у н.п. Піски Донецької області від прямого попадання танкового снаряда у приміщення, де перебували бійці.
Похований у Володимир-Волинському районі Волинської області).
Нагороди отримали рідні загиблих бійців. Після урочистої частини присутні відвідали могили героїв та поклали квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку викрили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:01
Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Нововолинську на кір захворіло 10 дітей
Сьогодні, 17:34
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Сьогодні, 17:18
Волинянину «накинули» понад 4 роки неволі за збут наркотиків
Сьогодні, 17:15