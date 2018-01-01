Лучанину в банку дали сувенірні гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21
Лучанину Віктору Ярмолюку у касі державного банку "Ощадбанк" у пачці національної валюти “підсунули” сувенірну купюру.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Нова Волинь".
Чоловік розповідає, що місяць тому він хотів зняти депозит в "Ощадбанку". Йому видали пачку, він не перераховував й одразу поїхав до іншого банку. Його касир повідомила, що одна з купюр - сувернірна.
Тож чоловік звернувся до "Ощадбанку". Сувернірну купюру він сфотографував та разом із заявою відправив службі безпеки банку. У фінустанові ж провели службове розслідування, результати якого, запевняють у банку, фактичних даних, які б підверджували отримання у касі сувернірної продукції, не виявили.
Про деталі випадку - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Нова Волинь".
Чоловік розповідає, що місяць тому він хотів зняти депозит в "Ощадбанку". Йому видали пачку, він не перераховував й одразу поїхав до іншого банку. Його касир повідомила, що одна з купюр - сувернірна.
Тож чоловік звернувся до "Ощадбанку". Сувернірну купюру він сфотографував та разом із заявою відправив службі безпеки банку. У фінустанові ж провели службове розслідування, результати якого, запевняють у банку, фактичних даних, які б підверджували отримання у касі сувернірної продукції, не виявили.
Про деталі випадку - у сюжеті.
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Коментарі 1
Якщо проаналізувати матеріали ЗМІ на подібну тему, то останнім часом в інформаційному просторі фігурантом сумнівних фінансових операцій, в переважній більшості, значиться Ощадбанк
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