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Лучанину в банку дали сувенірні гроші. ВІДЕО

Лучанину в банку дали сувенірні гроші. ВІДЕО
Лучанину Віктору Ярмолюку у касі державного банку "Ощадбанк" у пачці національної валюти “підсунули” сувенірну купюру.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Нова Волинь".

Чоловік розповідає, що місяць тому він хотів зняти депозит в "Ощадбанку". Йому видали пачку, він не перераховував й одразу поїхав до іншого банку. Його касир повідомила, що одна з купюр - сувернірна.

Тож чоловік звернувся до "Ощадбанку". Сувернірну купюру він сфотографував та разом із заявою відправив службі безпеки банку. У фінустанові ж провели службове розслідування, результати якого, запевняють у банку, фактичних даних, які б підверджували отримання у касі сувернірної продукції, не виявили.

Про деталі випадку - у сюжеті.


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Теги: сувенір, гроші, Луцьк, Ощадбанк
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Коментарі 1
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Якщо проаналізувати матеріали ЗМІ на подібну тему, то останнім часом в інформаційному просторі фігурантом сумнівних фінансових операцій, в переважній більшості, значиться Ощадбанк
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