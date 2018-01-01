Передали відновлені нагороди нащадкам бійця УПА з Волині
Сьогодні, 22:19
У Волинському краєзнавчому музеї на виставці з історії УПА «Волиняни у боротьбі за незалежність України» відбулося вручення Бронзового та Золотого Хрестів Заслуги родичам повстанця та члена підпільного уряду УГВР Якова Ковжуха, який родом із села Воротнів Луцького району.
Про це повідомляє Вісник і К.
Родичі для отримання нагороди віднайшлися аж на Одещині. А передачу нагород вчергове здійснила представниця Українського інституту національної пам’яті Леся Бондарук.
Яків Ковжух очолював сільський осередок товариства «Просвіта» та спілку «Сільський господар». Заснував у Воротневі кооперативну крамницю «Добрий сіяч», посприяв виникненню товариства «Українська жінка» та організації дитячого садка. У 1930-х роках Яків Ковжух став членом ОУН. У жовтні 1939 року під іменем німця Петера Штрауса з села Цизарин Луцького району виїхав до міста Холм. Його сім’ю 13 лютого 1940 року сталінська влада депортувала у Казахстан.
Восени 1941 року повернувся додому, працював культосвітнім референтом Луцького районного проводу ОУН(б), з 1946 року провідником Острожецького районного проводу ОУН(б). Перейшов на нелегальне становище, займався поширенням підпільної літератури на Хмельничині, керував пунктом зв’язку керівних ланок ОУН «Білий медвідь» в селі П’яннє Млинівського району на Рівненщині. У 1950 році Яків Ковжух, як представник селянства Волині, став членом Української Головної Визвольної Ради.
19 січня1952 року Яків Ковжук в криївці на хуторі Підновина поблизу села П’яннє в господарстві Шмиги потрапив в оточення оперативно-військової групи Острожецького РВ МВС. Щоб не захопили живим – застрелився. 24 листопада 1996 року на місці його загибелі син Іван Ковжук спорудив символічну могилу.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Родичі для отримання нагороди віднайшлися аж на Одещині. А передачу нагород вчергове здійснила представниця Українського інституту національної пам’яті Леся Бондарук.
Яків Ковжух очолював сільський осередок товариства «Просвіта» та спілку «Сільський господар». Заснував у Воротневі кооперативну крамницю «Добрий сіяч», посприяв виникненню товариства «Українська жінка» та організації дитячого садка. У 1930-х роках Яків Ковжух став членом ОУН. У жовтні 1939 року під іменем німця Петера Штрауса з села Цизарин Луцького району виїхав до міста Холм. Його сім’ю 13 лютого 1940 року сталінська влада депортувала у Казахстан.
Восени 1941 року повернувся додому, працював культосвітнім референтом Луцького районного проводу ОУН(б), з 1946 року провідником Острожецького районного проводу ОУН(б). Перейшов на нелегальне становище, займався поширенням підпільної літератури на Хмельничині, керував пунктом зв’язку керівних ланок ОУН «Білий медвідь» в селі П’яннє Млинівського району на Рівненщині. У 1950 році Яків Ковжух, як представник селянства Волині, став членом Української Головної Визвольної Ради.
19 січня1952 року Яків Ковжук в криївці на хуторі Підновина поблизу села П’яннє в господарстві Шмиги потрапив в оточення оперативно-військової групи Острожецького РВ МВС. Щоб не захопили живим – застрелився. 24 листопада 1996 року на місці його загибелі син Іван Ковжук спорудив символічну могилу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ці "побратими" знатно відзначились у 43-44му. Особисто моя рідня постраждала від цих садистів у с.Верхівка.
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